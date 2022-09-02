Казанские врачи вылечили жительницу Тюмени с тяжелой формой энцефалита

Жительницу Тюмени, которая заболела тяжелой формой энцефалита после укуса клеща, вылечили казанские врачи. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

Клещ укусил девушку в начале июля. В больнице в Тюменской области ей вкололи иммуноглобулин, прописали антибиотики. Позже выяснилось, что клещ был энцефалитным.

Спустя пару дней у нее поднялась температура. Диагноз оказался неутешительным — тяжелая форма энцефалита. Об этом девушка узнала уже будучи в командировке в Казани.

В крайне тяжелом состоянии она поступила в реанимацию Республиканской клинической инфекционной больницы имени проф. А.Ф. Агафонова.

Состояние стремительно ухудшалось, появились судороги, развился паралич мышц конечностей, пациентка впала в кому, была подключена к аппарату ИВЛ.

«Усилиями врачей республиканской инфекционной больницы, а также сотрудников Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмунологии и инфекционных заболеваний, с которыми связывались по телемедицинской консультации, была проведена комплексная терапия клещевого энцефалита. Благодаря командной работе врачей произошло почти невозможное – несмотря на крайне неблагоприятные прогнозы девушка пришла в сознание», – рассказали в пресс-службе Горздрава.

После того, как состояние девушки стабилизировалось, ее перевели на реабилитацию в казанскую больницу №7.

«Нарушения сознания и глотания, слабость мышц конечностей и “усталость” дыхательной мускулатуры, лихорадка – были классическими симптомами острого клещевого энцефалита. Без адекватной реанимационной поддержки они, как правило, приводят пациента к трагическому исходу. Мы рады, что казанские врачи помогли этой женщине справиться с тяжелым периодом заболевания, вернуться к жизни», – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции ЦНС казанской больницы №7 Казани Эльмира Хусаинова.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Процесс восстановления идет до сих пор, у девушки были ограничены движения рук и ног. Между тем, пациентка верит, что справится с болезнью – она уже научилась держаться на ногах и даже подниматься по лестнице, полностью себя обслуживать.

Фото: Пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Инфекционисты отмечают, что Тюменская область является эндемичным регионом по клещевому вирусному энцефалиту. Энцефалитные клещи наиболее часто встречаются в регионах Сибири и Урала. Однако не следует забывать, что клещи распространены во всех регионах России, и могут поджидать свою жертву не только в диком лесу, но и в ухоженном городском парке.