Роспотребнадзор РТ призвал прививаться от клещевого энцефалита уже сейчас

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Прививаться от клещевого энцефалита татарстанцам нужно начинать уже в феврале. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Сезон клещевых инфекций уже не за горами. Сейчас важно получить вакцину против клещевого энцефалита. Вакцинация состоит из нескольких прививок, и, чтобы быть защищенным к концу марта – началу апреля, надо позаботиться об этом сегодня», – отметила спикер.

По словам Авдониной, на выработку иммунитета требуется около двух месяцев. Прививки проводятся бесплатно для групп риска – тех, кто посещает эндемичные территории.

Клещевой энцефалит остается одной из самых опасных инфекций, передающихся при укусе клеща. Единственной эффективной защитой от вируса является вакцинация.