Дневники сказочника в холле театра: ТЮЗ поставил третью премьеру по Шварцу

Актер Сергей Мосейко в роли Шварца Фото: © Владимир Васильев

Казанский ТЮЗ 20 и 21 октября представил третью премьеру, посвященную 125-летию драматурга, сказочника, уроженца Казани Евгения Шварца (1896 – 1958). Постановка «Шварц, человек, тень», как и премьеры прошлого сезона «Тень» и «Здесь был Кай», — результат театральной лаборатории, которая проходила в ТЮЗе в прошлом году.

Каждый из этих спектаклей получился откровенным, остроэмоциональным, глубоким и отчетливо актуальным, прочно переплетенным с реалиями будней сегодняшних – казалось бы, совсем другого мира и измерения, чем тот, в котором жил сам Шварц.

Премьера «Шварц, человек, тень» в одном действии, идет почти два часа (час 45 – час 50 минут), а сценой для нее стал не зрительный зал, но пространство фойе театра: зрители наблюдают за действием с мобильной трибуны в центральной его части. При этом сводчатое пространство исторического здания театра позволило весьма удачно разделить сценографию на три соседствующие площадки, в которых поочередно развивается сюжет постановки.

«Все слова в этом спектакле — это слова Шварца: его произведения, его дневники, его письма. Я всего навсего собрала их все вместе. Я и сама сказочница, как Шварц, и да, жизнь сказочника – это сказка, иногда страшная, иногда веселая... Это мышление, которое преобразует реальность вокруг тебя, в мистическую реальность», — рассказала после премьеры драматург постановки Маргарита Кадацкая.

Спектакль, как и каждое режиссерское решение, всякое переосмысление существующего произведения и сюжета, предстает самостоятельным произведением. Но более звучным и полным, констатировал режиссер Дмитрий Егоров, оно все-таки покажется тем зрителям, кто перед просмотром спектакля познакомится хотя бы с некоторыми пьесами Евгения Шварца – «Обыкновенное чудо», «Дракон» и «Тень», в книжном или пусть даже кинематографическом варианте.

Режиссер Дмитрий Егоров Фото: © Владимир Васильев

«Одной частью моей деятельности является документальный театр. Действительно, сказки мы все любим читать, а про сказочников не очень знаем, как и что в их жизни происходит. Эта история человеческая, камерная, поэтому не то что на большую сцену с ней хочется… Здесь умещается всего 40 зрителей – так что и к актерам поближе. С лаборатории ничего в тексте спектакля не изменилось. Показ был год назад, и тогда уже стало понятно, что одежда, написанная драматургом, садится на артистов, на театр. На афишах мы написали 14+, потому что в этом возрасте человек уже может идентифицировать себя с реальностью. Это спектакль не очень развлекательного характера, скорее это про подумать, про почувствовать. Для меня лично было интересно узнавать, например, моменты, когда Олейников говорит словами принцессы из «Обыкновенного чуда», Сталин – словами Аннунциата из пьесы «Тень». Конечно, это радость узнавания», — пояснил Дмитрий Егоров.

Актер Евгений Быльнов в роли Олейникова Фото: © Владимир Васильев

Непростое время первой половины ХХ века – конечно же, особо весомая для писателя тема цензуры, каскад политических перипетий, которые не могли не сказываться на всем населении страны – убийство Кирова, 1937 год, война 1941 — 1945, смерть Сталина и развенчание культа личности, выраженное воскликом «Король-то голый!»… Спектакль – своеобразная документальная премьера о прошлом, одновременно предостережение на будущее.

«А уж что человек из этого вынесет, зависит от него. Главное, чтобы человек ушел с какой-то доброй, классной мыслью, захотел чего-то хорошего. Шварц был добрым волшебником. Горести всегда есть – и вчера, и позавчера. Это наша жизнь, а спектакль — история о жизни человека: наша жизнь – это и радости, и горести – все вместе. Шварц был очень умным, очень честным человеком. И он был советский человек. Это о многом говорит», — отметила Кадацкая.

Режиссер спектакля Дмитрий Егоров, со своей стороны констатировал, что «есть некоторое количество материалов, как лакмусовая бумажка: материал может оставаться тем же самым, но мы в нем можем видеть какие-то вещи, которые до этого не виделись, когда вдруг какие-то эпизоды и сцены начинают работать по-другому».

Документальную сказку «Шварц, человек, тень» Казанскому ТЮЗу помогал создавать Театр комедии имени Акимова (Санкт-Петербург). Ближайшие показы состоятся 10 и 11 ноября.