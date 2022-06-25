Премьера Казанского ТЮЗа «Здесь был Кай» опрокинула мир сказки в холодящую реальность

Казанский ТЮЗ представил завершающую премьеру сезона – спектакль «Здесь был Кай». Полуторачасовая постановка – громкий акцент на острой и болезненной теме пропажи детей, интерпретация андерсоновской сказки – актуальная детективная история. Реализовал ее молодой приглашенный режиссер Артем Устинов, номинант «Золотой маски», в соавторстве с драматургом Екатериной Тимофеевой. Консультировали работу над спектаклем представители поискового движения «Лиза Алерт», и это отчетливо заметно и добавляет постановке реалистичности.

«Вы посмотрите спектакль, который вышел из режиссерской театральной лаборатории, которую проводил наш театр в октябре прошлого года, она была посвящена 125-летию Евгения Шварца. Евгений Шварц родился в Казани. Если вы думаете, то вы увидите „Снежную королеву“, то вы ошибаетесь. Сегодняшний спектакль серьезный. Особенно он серьезен летом, потому что в летний период чаще всего пропадают дети», — сказал главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев, предваряя премьеру.

Фото: Ирина Ерохина /предоставлено Казанским ТЮЗом

Спектакль начинают страшные цифры: «в этой стране ежегодно пропадают 180 тысяч людей, 20 тысяч из них не находятся никогда, среди пропавших насчитывается более 30 тысяч детей…». Известная история о «Снежной королеве» из красивой сказки со светлым и теплым финалом опрокидывается в холодящую разум реальность. Действие держит зрителя в состоянии сверхнапряжения и ожидания развязки, не убавляя градус тревоги и местами отнюдь нетеатрального ужаса. Так, в спектакле Герда в поисках Кая отправляется к реке, а в ней оказывается множество кроссовок утонувших детей, помимо ботинка Кая.

Одно из редких мгновений для послабления зрительского нерва – эпизод с воронами, которые умилительно правдоподобно переступают на своих жердочках, изобилуя при этом модными словечками наперебой.

«Разрядки очень хочется и ее в спектакле достаточно, но, возможно, сегодня не все сработало. Конечно, как такового юмора тут мало, увы. Некая ирония заключается в том, что Герда понимает, что она в сказке, и зритель, зная сюжет, тоже это осознает. Тогда возникает зазор между знакомым сюжетом и его воплощением в сознании Герды. Сегодня получился спектакль несколько более тяжелым, чем следовало бы», – признался режиссер постановки Артем Устинов в беседе с корреспондентом «Татар-информ» после премьеры.

Фото: Ирина Ерохина / предоставлено Казанским ТЮЗом

В спектакле задействованы десять актеров труппы. Шестеро из них играют по две, а то и по три роли. В подборе на роли молодой режиссер шел от самих актеров. В спектакле, к слову, два Кая и две Герды – персонажи до исчезновения мальчика и после происшествия.

«Эльмира Рашитова играет по сути себя, и мне было важно, чтобы Герда была такая: взрослая, холодноватая. Эта роль такая, потому что она такая. Так же можно сказать и о других артистах. Алсу Густовой (Герда до исчезновения Кая и принцесса – прим. Т-и) еще предстоит освоить роль поисковика, и всем, кто играет по несколько ролей. Пожалуй, Анна Иванова (женщина в белом, хозяйка сада – прим. Т-и) и Галина Юрченко (бабушка) идеально подходят под своих персонажей (женщина в белом появляется в спектакле в коротких эпизодах, но чрезвычайно гармонична и запоминаема в своей роли – прим. Т-и). Павел Густов появился в постановке после того, как на лаборатории его роль вынужденно играл я, и мне был нужен актер похожей психофизики, похожий на меня самого», – рассказал Артем Устинов.

Фото: Ирина Ерохина / предоставлено Казанским ТЮЗом

Закончится ли все же такая страшная жизненная история хорошо? Вроде как да, но в то же время и нет.

«Мне была очевидна финальная точка изначально. Кай и Герда не должны остаться вместе. Для меня важнейшая мысль — что есть вещи невозвратимые. Это нужно принять и признать. Кай пошел своей дорогой, а Герда своей. Герда должна это принять, но не хочет этого. Сказка заканчивается хорошо, а жизнь не всегда. Это печальная истина, от которой не отвертеться. С другой стороны, утверждение Сказочника, что „кого-то спасти все-таки можно“, на мой взгляд, оптимистичное. Оно дает надежду на то, что есть смысл и в нашей жизни, и в наших кажущихся бесплодными поисках истины. Есть разные люди на свете, и каждый из нас исполняет свою миссию», — резюмировал режиссер спектакля.

Премьерные показы «Здесь был Кай» пройдут в Казанском ТЮЗе и сегодня – в 14 и 18 часов. Они завершат 89-й театральный сезон.