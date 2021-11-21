Петр Шерешевский поставил для Казани «Тень» Шварца в стилистике кино на большом экране

Санкт-петербургский режиссер, неоднократный номинант театральной премии «Золотая маска» Петр Шерешевский поставил на сцене Казанского ТЮЗа спектакль «Тень» по пьесе Евгения Шварца в стилистике фильма на большом экране кинозала. Постановка стала результатом театральной лаборатории, проходившей в театре в октябре и посвященной 125-летию известного драматурга, уроженца Казани, а два премьерных показа состоялись 20 и 21 ноября.

Декодирование произведения Шварца, как сам режиссер характеризует свою трактовку пьесы, во время лаборатории происходило в малом, зеркальном зале ТЮЗа. Здесь же спектакль, уже введенный в репертуар Казанского ТЮЗа, продолжит существовать, став первой постановкой, открывшей для зрителей это обычно рабоче-репетиционное помещение.

В пространстве спектакля есть реальное окно, которое персонажи открывают в спальне, и, действительно, зеркала на нескольких стенах. Одна из поверхностей транслирует во всю стену крупные планы, в которые видеокамера ловит мимику персонажей по ходу действия спектакля. Такое решение оказывается в том числе и прагматично актуальным, так как, например, часть спальни находится в глубине помещения и попросту не видна большей части зрителей в зале.

«Зеркала, окно, стенки… Вынужденные условия любой лаборатории всякий раз диктуют, что ты не можешь поработать художником и сочинить пространство, поэтому не лезешь на большую сцену, а пытаешься обжить, что есть. Недавно я ставил спектакль на красивой лестнице: шел, увидел красивую лестницу, которая мне понравилась. Каждый раз пространство подсказывает тебе решение и то, как с ним взаимодействовать», — рассказал Шерешевский о том, как возникла идея необычной сценографии.

Сказки Шварца, отметил он, прекрасны тем, что под ними ощущается очень мощный личностный пласт болезненного, но рассказывать их в 2021 году так, как они были написаны, по словам режиссера, абсолютно бессмысленно.

«Есть советские фильмы, которые эту нишу закрыли абсолютно. И можно просто книжку прочитать. То, что интересно мне, — декодировать Шварца. Понятно, что невозможно вытащить то, что он на самом деле переживал, но то, те эмоции, которые это вызывало, переосмысление их через собственный опыт мне как раз любопытно. ”Обыкновенное чудо” — это было мое первое прикосновение к Шварцу, именно тогда понял, что хочу не ставить Шварца, а декодировать его. Это было создание истории под историей или истории над историей. Пара людей, проживших жизнь, через ”Обыкновенное чудо” вспоминает собственную жизнь, понимая, что жена при смерти – онкологическая больная. Здесь история другая. Но все равно каждый раз я сочиняю историю, которая позволяет эту сказку превратить в несказку», — признался собеседник.

Постановка рассказывает о разочаровавшемся в любви молодом человеке, который отказывается от новых чувств и привязанностей. В результате то, что кажется сначала спасением и способом сохранять душевный комфорт, оборачивается опустошением. Режиссер вводит в спектакль узнаваемый хит 2000-х годов от ВИА Гра «Попытка номер пять» в исполнении актрисы Дарьи Бакшеевой, Цезаря Борджиа в образе официанта в плавках и фартуке, сцену сна с почти обнаженной девушкой на обеденном столе, прикрывающейся, и не всегда достаточно, простыней, а также представляет главного героя оппозиционным журналистом, от которого мечтают избавиться чиновники. Колкую роль злорадного министра финансов примерил на себя народный артист Татарстана Михаил Меркушин, а главный персонаж после сдачи спектакля и просмотра его эскиза режиссером в записи перешел от заслуженного артиста республики Алексея Зильбера к Павлу Густову.

«Я посчастливее человек, чем мой персонаж – мне кажется, что свои идеалы я не предавал. И мне гораздо важнее не предать свое детское ощущение человека, который открывает для себя мир. Для меня это направление продолжается: я продолжаю открывать для себя мир, в том числе и новыми ролями. Петр (режиссер – прим. Т-и) сразу выбрал такую интонацию, что нам было уютно, нам не приходилось подбирать себя, как театральным артистам, для кино – здесь много элементов кино. Мне кажется, что это он нас настроил. Кроме того, у присутствующих на площадке есть опыт съемок в кино, наверное, он тоже помогает. Я как-то сетовал, что давненько с Алексеем Борисовичем (Зильбером – прим. Т-и) не работал в тесном контакте на сцене – и вот, пожалуйста. Это дополнительное удовольствие», — рассказал об участии в постановке Павел Густов.

Смена актеров – не последнее, что произошло со спектаклем. Более резкие акценты он приобрел буквально в день премьеры, во время утреннего прогона. Приехавший на презентацию постановки в Казань режиссер Петр Шерешевский внес последние штрихи в текст актеров.

В ноябре состоится еще один показ спектакля «Тень», на декабрь намечены два. Постановка имеет возрастное ограничение старше 18 лет, кроме того для посещения ТЮЗа необходим QR-код.