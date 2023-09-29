Размер пенсии неработающих пенсионеров в 2024 году превысит 23 тысячи рублей

В Нижнюю Палату парламента России внесли на рассмотрение законопроект об индексации пенсии неработающим пенсионерам.

«Средний размер пенсионного обеспечения работающих получателей страховой пенсии увеличится на 1572 рубля и <...> составит 22 605 рублей, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости увеличится на 1631 рубль и <...> составит 23 449 рублей», — указано в тексте проекта, доступного в электронной базе Госдумы.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5% — по уровню инфляции.

Напомним, что в конце мая 2023 года Президент России Владимир Путин подписал закон о беззаявительном назначении некоторых пенсий.