«Ъ»: Пенсии неработающих россиян повысят на 7,5%

Фото: © «Татар-информ»

В 2024 году выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5% — по уровню инфляции. Об этом со ссылкой на проект бюджета Социального фонда РФ сообщает «Коммерсантъ».

Средний размер такой пенсии после индексации составит 23,4 тыс. рублей, увеличившись после перерасчета на 1,6 тыс. в сравнении с предыдущей версией проекта. На выплату пенсий, согласно документу, в 2024 году запланировано 10 трлн рублей.

Кроме того, говорится в проекте, введение единого тарифа страховых взносов для работодателей, ужесточение правил по взносам за сотрудников ГПХ и объединение внебюджетных фондов приведет к росту размера больничных, декретных, а также выплат, предусмотренных по уходу за детьми.

Напомним, что в конце мая 2023 года Президент России Владимир Путин подписал закон о беззаявительном назначении некоторых пенсий.