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Путин подписал закон о беззаявительном назначении некоторых пенсий
Дети, оба родителя которых неизвестны, семьи, лишившиеся кормильца, и ряд других категорий населения начнут получать социальные и страховые пенсии без подачи заявлений. Соответствующий закон подписал сегодня Президент России Владимир Путин.
В законе указано, что выплаты будут назначаться на основании информации, имеющейся в распоряжении органа, который ответственен за пенсионное обеспечение. На принятие решения о выплате пенсий будет уходит не больше пяти рабочих дней.
В случае, если гражданин имеет право на получение и страховой, и социальной пенсий, ему назначат ту выплату, которая окажется более выгодной.
Помимо этого, уточнено понятие «нетрудоспособные граждане». Так, к нему отнесли несовершеннолетних, которые завершили обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования, на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение.
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