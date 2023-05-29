Путин подписал закон о беззаявительном назначении некоторых пенсий

Дети, оба родителя которых неизвестны, семьи, лишившиеся кормильца, и ряд других категорий населения начнут получать социальные и страховые пенсии без подачи заявлений. Соответствующий закон подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

В законе указано, что выплаты будут назначаться на основании информации, имеющейся в распоряжении органа, который ответственен за пенсионное обеспечение. На принятие решения о выплате пенсий будет уходит не больше пяти рабочих дней.

В случае, если гражданин имеет право на получение и страховой, и социальной пенсий, ему назначат ту выплату, которая окажется более выгодной.

Помимо этого, уточнено понятие «нетрудоспособные граждане». Так, к нему отнесли несовершеннолетних, которые завершили обучение по образовательным программам основного общего или среднего общего образования, на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение.