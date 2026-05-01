Разин назвал эпизод с арбитром ключевым в матче с «Ак Барсом»

Фото: www.ak-bars.ru

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина, после которого счет в противостоянии стал 1-3 в пользу казанской команды.

Наставник магнитогорцев отметил, что игра в целом получилась качественной, однако исход встречи во многом определил один эпизод.

«Хорошая игра, первый период хотелось бы по-другому начать, но счет был 0:0. Во втором периоде был ключевой момент, когда судья сыграл в тело, во Владимира Ткачева, потом пошла атака соперника и нам забили гол», – передает слова Разина корреспондент «Татар-информа».

«Бывает такое, мы и выход "три в ноль" не забили, а нам забили. Удача? А что вы скажете про силовой прием Гофмана? Фарт надо заработать, значит, не заработали», – добавил он.

Отвечая на вопрос о реакции команды на провокации соперника, Разин лаконично заявил: «Никак».

При этом тренер подчеркнул, что поражение не выбило команду из колеи. «Команда не расстроена, у нас впереди есть следующая игра», – заключил Разин.