Джонсон перенес переговоры с Путиным из-за скандала по вечеринкам на Даунинг-стрит

Премьер Великобритании Борис Джонсон переносит разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Сам Джонсон, комментируя ситуацию, заявил, что позвонит российскому лидеру, когда появится такая возможность. Так, агентство Reuters полагает, что разговор может состояться 1 февраля.

«Я переговорю с Президентом Путиным, как только смогу», — отметил британский Премьер.

Ранее СМИ распространили информацию о переносе переговоров. Причиной такого решения стал опубликованный доклад о вечеринках, которые проходили в резиденции Правительства страны на Даунинг-стрит прямо во время локдауна. Впервые об этом стало известно еще в конце 2020 года, но к этому моменту скандал набрал обороты. В частности, силлы оппозиции потребовали отставки Джонсона.