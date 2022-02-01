Песков: Сегодня разговора Путина и Джонсона не планируется

На 1 февраля не запланировано телефонных переговоров Президента России Владимира Путина и британского Премьера Бориса Джонсона. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

«Если вы обратили внимание, мы не анонсировали телефона (телефонного разговора – прим. Т-и) Путина и Джонсона, но в то же время мы не исключаем, что какие-то сроки будут согласованы. Тогда, по итогам состоявшегося разговора, если он состоится, мы вас проинформируем», — заявил представитель Кремля.

Накануне стало известно, что Джонсон решил перенести переговоры с российским Президентом. СМИ считают, что причиной этого может стать скандал, разгоревшийся из-за информации о вечеринках на Даунинг-стрит в период локдауна в Великобритании.