«Разгон» инфляции прошел, но о победе говорить рано: цены в Татарстане замедлили бег

Годовая инфляция в Татарстане в августе, впервые с марта, не выросла, а сократилась – до 8,95%

Фото: © «Татар-информ»

«Во многом это обусловлено эффектом высокой сравнительной базы»

После прохождения пика в июле (9,04%) годовая инфляция в Татарстане начала снижаться, пусть и не радикально – по итогам августа до 8,95%. За минувший год такое случалось только в марте. Уровень в республике оказался выше, чем в Приволжском федеральном округе (8,86%), но ниже, чем в целом по России (9,05%).

В Нацбанке РТ заявили, что «во многом это обусловлено эффектом высокой сравнительной базы прошлого года». В последнем месяце лета 2023-го уровень годовой инфляции в Татарстане составлял 4,29%. Очевидно, что речь про отдельные товарные категории, динамика в которых оказалась разнонаправленной.

Третий месяц подряд в республике притормаживает годовой рост цен на непродовольственные товары – в августе до 4,79% (с 5,3% в июле). При этом на продовольствие цены после июльского снижения до 10,26% снова выросли – до 10,58%. А рост цен на услуги достиг 13% (с 12,94%), это максимальное значение не только за годовой цикл, но и с 2012 года (более ранних данные ЦБ не публикует).

Причины роста цен остаются прежними. Так, динамику в продуктах в Нацбанке РТ объяснили ростом издержек производителей. Например, сезонное снижение цен на помидоры и картофель в этом году оказалось менее значительным, чем годом ранее, во многом из-за разгона зарплат в аграрном секторе вследствие кадрового голода. Неудивительно, что в сегменте плодоовощной продукции – фруктов и овощей – в целом динамика в августе ускорилась до 25,98% (с 20,82% в июле).

А переработчики молока переносили в цены возросшие затраты не только на оплату труда, но также на упаковку и сырье. Поэтому творог, кисломолочные продукты, сливочное масло и сыр в августе дорожали в годовом выражении быстрее, чем в июле.

Больше путешествий, меньше подержанных иномарок

Причина восходящей динамики в услугах – рост спроса на отдельные их виды на фоне продолжающегося безудержного роста доходов населения. Граждане хотят больше путешествовать, а это ведет к ускорению годового роста цен на авиабилеты и услуги зарубежного туризма. Правда, цены на эти категории растут еще и из-за роста затрат авиаперевозчиков на обслуживание парка самолетов.

По данным Росстата, в целом по РФ индекс цен на перелеты в экономклассе российских авиакомпаний в августе 2024-го вырос на 29,79% к августу 2023-го, до 7912,64 рубля в расчете на 1 тыс. км пути. Это стало антирекордом для августа за все время ведения статистики (с 2000 года). С начала года цены на авиаперелеты скакнули на 28,4%, это тоже антирекорд, но с 2002 года. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт уже посоветовал россиянам приобретать авиабилеты заранее – обуздать цены власти пока не в состоянии.

По данным Росстата, в целом по РФ индекс цен на перелеты в экономклассе российских авиакомпаний в августе 2024-го вырос на 29,79% к августу 2023-го Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Замедление динамики в «непродах» Нацбанк РТ как раз таки и объяснил там самым эффектом высокой базы прошлого года. Хотя в августе 2023-го инфляция в сегменте была ниже 3%, но динамика в тех категориях, что имеют наибольший вес при расчетах, складывалась иная.

Например, бензин в прошлом месяце дорожал менее заметно, чем годом ранее. Тогда его стоимость росла вслед за мировым рынком, а также из-за ожиданий корректировки демпферного механизма. На этот раз цены сдерживало очередное ограничение на экспорт, снова введенное Правительством РФ аккурат в начале месяца (мера также позволила увеличить объемы поставок на внутренний рынок).

Новые иномарки в августе «дорожали не так сильно», как в прошлом году, а подержанные, наоборот, подешевели (в июле годовой прирост цен на них составлял 2,27%). В первом случае это было обусловлено расширением предложения, во втором – «некоторым снижением спроса». Годом ранее цены на иномарки активно росли как раз из-за увеличения спроса (ну и ослабления рубля тоже).

По данным Волго-Вятского ГУ ЦБ, потребительская активность в макрорегионе в июле-августе снова стала расти (после стагнации во втором квартале), и во многом из-за увеличения продаж автомобилей. При этом наблюдалось снижение спроса на ряд других товаров длительного пользования, например для дома и ремонта (ожидания компаний в этом сегменте вообще ухудшились «в связи с завершением программы безадресной льготной ипотеки»). Сократились также продажи одежды и обуви. А рост потребления услуг и оборота общественного питания впервые за долгое время оказался нулевым.

«Перегрев» экономики пока ликвидировать не удается

Годовая инфляция по России в целом в августе тоже замедлилась – до 9,05% (с 9,13% в июле), при этом в «продах» динамика ускорилась до 9,72% (с 9,6%), а в услугах – до 11,73% (с 11,36%). В «непродах» же снижение роста цен продолжилось – до 6,09% с 6,6% в июле. В этом плане Татарстан явно в федеральном тренде.

К середине сентября, по данным Минэкономразвития РФ, темпы роста цен замедлились до 8,74% (по итогам года ведомство прогнозирует 7,3%). В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) ожидают, что по итогам сентября инфляция составит 8,5%. Помимо значимых сезонных факторов на это повлияет и уменьшение «общего инфляционного фона». Аналитики также уверены, что «разгон» инфляции в стране прошел, «но и о победе над ней говорить пока оснований нет».

По оценке ЦБ, в августе инфляционное давление оставалось высоким. А снижение динамики по сравнению с июлем – в месячном разрезе до 0,2% с 1,14% – объясняется, прежде всего, выходом из расчета значительной индексации коммунальных тарифов. А также сокращением вклада волатильных компонентов, особенно услуг пассажирского транспорта и внутреннего туризма.

Наиболее сильные изменения в августе произошли также в ценах на жилищные услуги (особенно на аренду квартир), сливочное масло и другие молокопродукты (из-за перекладывания в цены издержек производителей), плодоовощную продукцию (из-за сокращения предложения) и нефтепродукты. Но поскольку среди этих позиций были как повышения, так и снижения, их общий вклад в индекс потребительских цен (ИПЦ) оказался заметно меньше, чем в июне и июле. Тем не менее годовая инфляция без учета плодоовощной продукции, нефтепродуктов, ЖКУ, услуг туризма и транспорта замедлилась существенно – на 0,24 п.п., до 7,81%.

Вместе с тем среди устойчивых компонентов рост цен в августе «несколько усилился». Например, быстрее, чем в июле, дорожали одежда и обувь, бытовая химия, мебель и мясопродукты. Это, кстати, видно по росту базового ИПЦ, из которого исключены в том числе ЖКУ, плодоовощная продукция, нефтепродукты и услуги транспорта. В августе он составил 7,7% (с сезонной корректировкой в годовом выражении) после 6,1% в июле (во втором квартале – 9,2%, в первом – 6,8%). А прирост базового ИПЦ без услуг туризма даже ускорился – до 9,4% (в июле – 5,8%).

Все это, констировали в Банке России, свидетельствует о том, что текущий уровень внутреннего спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. А значит, «перегрев» экономики пока ликвидировать не удается.

Годовая инфляция по итогам 2024-го может превысить 7%

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам 2024 года превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. Причины – растущие инфляционные ожидания (их снижение началось только в сентябре, но пока все равно остается на высоком уровне), и высокие темпы кредитования. Несмотря на замедление роста в рознице, корпоративный сегмент продолжает занимать как не в себя. В результате в июле – августе рост общего кредитного портфеля существенно не изменился, хотя казалось бы....

Для того чтобы вернуть инфляцию к целевому для ЦБ таргету 4% уже в 2025-м, необходим более сдержанный рост спроса и дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий. Поэтому 13 сентября ЦБ и решил в очередной раз повысить ключевую ставку – с 18% до 19%. Одновременно рынку был послан однозначный сигнал, что это не предел.

Следующее заседание 25 октября будет «опорным» (с обновлением макропрогноза), и у ЦБ явно будет больше информации о том, что все-таки в реальности происходит с экономикой (пока многие данные не позволяют сделать однозначные выводы).

«Скорее всего, это снижение – лишь коррекция после значительной индексации тарифов ЖКХ в июле» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«С одной стороны, регулятор отмечает первые признаки замедления экономики. С другой, инфляционное давление остается устойчивым. В этом году инфляция, скорее всего, окажется выше и цели ЦБ, и наиболее его актуального прогноза. Это указывает на то, что разрыв между перегретым спросом и ограниченным предложением сохраняется», – отмечают аналитики Райффайзен банка.

Сами они ставят на 7,7% по итогам 2024-го, но для этого среднемесячный темп роста цен до конца года должен находиться в диапазоне 0,5–0,6% (на уровне первого полугодия). «Допускаем, что тенденции охлаждения ценового давления в ближайшие месяцы будут проявляться, но в целом оно останется достаточно устойчивым», – уверены в банке.

В ПСБ считают, что при текущих темпах инфляции о стабилизации цен говорить рано. «Сезонное снижение на продукты питания заканчивается, а инфляция в секторе услуг усиливается. Что касается инфляционных ожиданий населения, то они понизились впервые с апреля – до 12,5%, однако уровни остаются очень высокими, намного выше прошлого года, когда инфляция начала разгоняться. Скорее всего, это снижение – лишь коррекция после значительной индексации тарифов ЖКХ в июле», – отметили в банке.

Аналитики ПСБ считают, что риски усиления инфляции все еще сохраняются – на фоне возможного ослабления рубля, проблем с трансграничными платежами, повышения тарифов РЖД на грузоперевозки и так далее. В ЦМАКП добавляют, что сохраняется риск «импорта инфляции» с рынка нефтепродуктов и молочной продукции (вероятно, удорожание логистики). Но по итогам года уровень может выйти на 7,5–8%.