Инфляция в Татарстане: есть снижение, но главный проинфляционный фактор никуда не исчез

В продовольствии рост цен замедлился до 8,05% (с февральских 8,23%)

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Инфляция в Татарстане снова ниже, чем в ПФО и в целом по России

Уровень инфляции в Татарстане в марте снова оказался ниже, чем и в Приволжском федеральном округе (7,41%), и в целом по России (7,72%). Татарстан также попал в группу из 49 субъектов РФ, где годовой прирост цен в первом месяце весны замедлился, – общая доля таких регионов в индексе потребительских цен (ИПЦ), по данным Банка России, составляет 52%.

Напомним, ровно год назад в республике случился резкий обвал динамики роста розничных цен – с 10,74% в феврале до 1,91% в марте. После этого уровень инфляции, достигнув своего дна в 0,93% в мае, начал постепенно расти, до, как оказалась, случившегося в прошлом месяце пика. Такие качели – по России все складывалось, естественно, аналогичным образом – во многом объяснялись математическими причинами: очень высоким ростом цен в аналогичные месяцы 2022-го, которые теперь просто стали «выпадать» из расчетов. В этом году неожиданное на общероссийском фоне замедление в Нацбанке РТ объяснили «расширением предложения ряда продуктов, а также эффектом высокой базы прошлого года в динамике цен на отдельные услуги».

В марте в Татарстане снизились, пусть и довольно скромно, все три составляющие инфляции. Так, в продовольствии рост цен замедлился до 8,05% (с февральских 8,23%), в услугах – до 9,37% (с 9,59%), и лишь в непродовольственных товарах он остался практически на уровне предыдущего месяца – 5,2% (вместо 5,25%). В целом по РФ картина в марте сложилась несколько иначе – общий показатель незначительно вырос, до 7,72% (с 7,69% в феврале), очевидно, за счет роста цен на продукты – на 8,23% (с 8,08% месяцем ранее). Инфляция в «непродах» по России снизилась до 5,25% (с 6,59%), а в услугах – до 8,3% (с 8,45%).

По данным Минэкономразвития РФ, к 17 апреля годовой рост цен по стране ускорился до 7,83%. Традиционно, как и во всех аналогичных обзорах, напомним, что годовая инфляция – это усредненный за 12 прошедших месяцев показатель. В разрезе отдельных товаров статистика может фиксировать и фантастические взлеты, и драматические падения.

Вырос импорт бананов и внутреннее производство овощей

По данным Нацбанка Татарстана, то самое расширение предложения в продуктовой рознице в марте произошло в самой волатильной ценовой категории – так называемой плодоовощной продукции. Да и то, понятное дело, не во всей. Так, выросли импортные поставки бананов – одного из базовых, а давно уже не экзотических фруктов для среднестатистического россиянина. Поэтому дорожать они в марте стали в годовом выражении меньше, чем в феврале.

Выросли импортные поставки бананов – одного из базовых фруктов для среднестатистического россиянина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одновременно скакнуло и собственное производство тепличных овощей – и годовой рост цен на огурцы и помидоры тоже замедлился. Аналогичный фактор сработал и в случае с яйцами, цены на которые еще недавно демонстрировали настолько волшебные пертурбации, что привлекли внимание даже Президента РФ Владимира Путина.

В итоге в марте две самых сильно дорожавших ранее категории стали дорожать медленнее. Ключевое здесь слово – «дорожать», так как замедление инфляции не означает, что товары дешевеют; для этого, напомним, должна случиться дефляция. Кстати, без учета «плодоовощей» годовая инфляция в продуктах в Татарстане замедлилась бы в марте до 7,17%, а по РФ в целом – до 7,41%. А без яиц, очевидно, еще сильнее.

В Нацбанке РТ также сообщили, что рекордные объемы запасов зерна в России, сформированные благодаря высоким урожаям в последние годы, способствовали снижению закупочных цен на эту продукцию. «Как следствие, издержки мукомолов уменьшились, и мука в годовом выражении в марте подешевела сильнее, чем в феврале», – отметили в регуляторе. В итоге цены на хлеб и хлебобулочные изделия, например, в рознице Татарстана остались на уровне предыдущего месяца.

Быстрее, чем в феврале, дорожали медикаменты и стройматериалы

Хотя годовой прирост цен на непродовольственные товары в марте, как уже было отмечено выше, практически не изменился, на отдельные товарные группы влияли «разнонаправленные факторы». Например, быстрее, чем в феврале, дорожали медикаменты и стройматериалы. Их производители по-прежнему стараются успеть отбить возросшие издержки за счет изменения стоимости готовой продукции.

Продавцы стройматериалов в преддверии летнего сезона потирают руки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Динамику цен на стройматериалы разгоняет еще и повышение спроса, связанное с ростом объемов жилищного строительства (особенно индивидуального, на который приходится основной объем ввода жилья в Татарстане). По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, под «зонтик» которого входит и Нацбанк РТ, продавцы стройматериалов в преддверии летнего сезона потирают руки. Производители такой продукции также полны оптимизма, хотя в опросах стали сообщать о существенно удлинившихся сроках доставки строительных грузов по железной дороге. Ранее такие перебои наблюдались, по понятным причинам, только летом, но теперь – круглогодично. Переориентация на автотранспорт ведет к очередному росту издержек, со всеми вытекающими.

Кроме того, такие предприятия, как и другие представители индустрии, тоже страдают от дефицита кадров, что толкает их «наращивать расходы на персонал, привлекать работников из других регионов России и государств, а также снижать требования к их квалификации». В то же время на фоне роста спроса целый ряд производителей, отметили в Волго-Вятском ГУ Банка России, планируют в ближайшей перспективе завершить реализацию инвестпроектов, направленных на расширение производственных мощностей.

В первом квартале 2024-го заметно выросло и отечественное производство легковых автомобилей. «В условиях высокой конкуренции с азиатскими брендами предложение превысило спрос на них. Это способствовало замедлению роста цен на новые машины российских марок», – отметили в Нацбанке РТ. В Волго-Вятском ГУ Банка России также сообщили, что продажи легковых автомобилей в феврале-марте в макрорегионе существенно увеличились. «По мнению дилеров, спрос частично мог поддерживаться ожиданиями роста цен в связи с изменением с апреля правил ввоза автомобилей, а также скидками и акциями. Росту продаж отечественных автомобилей могло способствовать улучшение их комплектации, а также льготные программы кредитования», – добавили в регуляторе.

Что касается эффекта высокой базы прошлого года в динамике цен на услуги, то здесь речь идет, естественно, о зарубежном туризме. Как отметили в Нацбанке РТ, в марте 2024-го путевки за границу подорожали меньше, чем год назад. «Тогда спрос на отдых восстановился, а число доступных направлений сократилось. Кроме того, год назад турецкие отельеры, ожидая высокий спрос, активно переносили возросшие затраты в стоимость проживания». В этом году принимающая сторона вела себя более прилично.

В первом квартале 2024-го заметно выросло и отечественное производство легковых автомобилей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Устойчивый характер замедления роста цен с декабря прошлого года»

Годовая инфляция остается наиболее понятным индикатором для массового потребителя. Однако аналитики склонны пристальнее следить за более показательными в части инфляционного фона цифрами – динамикой цен месяц к месяцу и даже недельными данными (хотя их волатильность не всегда позволяет делать устойчивые выводы).

По данным ЦБ, месячный прирост цен в целом по России в марте замедлился с февральских 0,68% до 0,39%, а с сезонной корректировкой в годовом выражении – до 4,5% после 6,3% в феврале. И это был минимальный темп с апреля 2023-го. В среднем за первый квартал рост составил 5,7%. В регуляторе, впрочем, признали, что снижение в основном было обусловлено изменениями цен на волатильные компоненты. Удорожание устойчивой составляющей также замедлилось, но менее значительно. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, впрочем, недавно заявила, что пик по месячной инфляции в России уже пройден.

Текущие темпы роста цен в марте оказались заметно ниже наблюдавшихся во втором полугодии 2023 года, «что указывает на устойчивый характер замедления роста цен с декабря прошлого года». «Однако дальнейшее снижение ИПЦ происходит медленно», констатировали в Банке России.

Дело в том, что основной проинфляционный фактор – высокий внутренний спрос – никуда не исчезает, продолжая опережать возможности расширения предложения. Это удерживает инфляцию выше заветного для ЦБ таргета в 4%, на который за счет жесткой денежно-кредитной политики регулятор рассчитывает вывести показатель к концу текущего года (консенсус-прогноз аналитиков – 5,2% на конец 2025-го и достижение 4% лишь в 2026-м). И держать инфляцию вблизи этого уровня в дальнейшем. «По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия», – дежурно заявили в Банке России.

«Говорить о выходе цен на траекторию в 4% пока преждевременно»

«Предпосылки для продолжения роста цен повышенными темпами темпом выше 4% в пересчете на год» никуда не исчезли, констатировали аналитики ЦБ в свежем бюллетене «О чем говорят тренды». В торможении роста потребительских цен в марте, по их мнению, «большую роль сыграли разовые дезинфляционные факторы на рынке отдельных товаров и услуг», в то время как «показатели устойчивой инфляции снижаются медленными темпами, оставаясь на повышенном уровне».

«Высокий потребительский спрос сохраняется. Помимо роста доходов он поддерживается активным автокредитованием и необеспеченным потребительским кредитованием, темпы роста которого остаются повышенными, несмотря на увеличение ставок по кредитам и ужесточение макропруденциального регулирования», – отметили аналитики.

По данным Волго-Вятского ГУ Банка России, рост потребительской активности в макрорегионе, возобновившийся в феврале, в марте даже ускорился. И этому способствовало заметное повышение спроса на непродовольственные товары – кроме легковых автомобилей также на одежду и обувь. Лишь продажи товаров для дома и ремонта возросли только в марте и не столь значительно. «Увеличение посещаемости ТЦ в отдельных регионах связывалось с открытием новых магазинов и проведением развлекательных мероприятий. Ожидания по спросу на ближайшие месяцы в ретейле продолжали улучшаться», – констатировали в управлении.

Добавив, что «в марте-апреле среди предприятий макрорегиона несколько увеличилась доля тех, кто в ближайшие месяцы планирует поднять цены на свою продукцию». В свежем мониторинге предприятий от ЦБ Евгений Суворов из банка «ЦентроКредит» увидел такой же тревожный сигнал – впервые с осени 2023-го «наметился рост ценовых ожиданий: увеличился как индекс ожиданий, так и индекс, характеризующий фактическое изменение цен производителей; вверх пошел и индекс издержек. Все ценовые индексы остаются на повышенных уровнях, напоминая о сохранении высоких инфляционных рисков».

Повышенными остаются инфляционные ожидания и населения. В итоге инфляционное давление остается на повышенном уровне, а потому «говорить о выходе цен на устойчивую траекторию, соответствующую годовому росту цен в 4%, пока преждевременно», считают в ЦБ. Жесткость денежно-кредитной политики, проводимой сейчас регулятором, удерживающим ключевую ставку на уровне 16%, они считают умеренной. «Такая жесткость достаточна для постепенного замедления роста цен, но не обеспечит его быстрое замедление».

«При этом происходящая адаптация потребителей и производителей к возросшим процентным ставкам в условиях сохраняющегося бюджетного стимула может дать новый импульс росту спроса в экономике, который в краткосрочной перспективе, вероятно, будет опережать возможности расширения предложения. В этих условиях может наблюдаться выраженная инерция текущего повышенного роста цен», – сказано также в бюллетене.

Вывод очевиден – необходимо «сохранение жестких денежно-кредитных условий продолжительное время». Столь однозначные оценки аналитиков ЦБ не случайны. 26 апреля состоится третье в этом году заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке. «На наш взгляд, последние сигналы регулятора сохраняют умеренно-ястребиный характер, в условиях чего на этом заседании вряд ли можно ждать как снижения ключевой ставки, так и намека на ее снижение в ближайшем будущем», – констатирует Станислав Мурашов из Райффайзен Банка. По его расчетам, для приближения инфляции по итогам года к целевому таргету ЦБ в оставшиеся месяцы средний рост цен должен находиться вблизи 0,3% месяц к месяцу. Но до этого пока далеко – в апреле рост может составить 0,5-0,6%.