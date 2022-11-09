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Ру Тат
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Официальная хроника
9 ноября 2022  20:48

Раздел «Туризм» появился на сайте Минэкономразвития России

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Раздел «Туризм» появился на сайте Министерства экономического развития России, под ведомство которого переданы функции упраздненного Федерального агентства по туризму. 

«Временно в период ликвидационных мероприятий Ростуризма прием и рассмотрение документов на оказание государственных услуг, а также информирование о статусе их оказания осуществляются соответствующими структурными подразделениями Ростуризма», – говорится на портале.

Напомним, соответствующий указ Президент Владимир Путин подписал 20 октября. Вследствие упразднения Ростуризма увеличилось число департаментов Минэкономразвития – с 35 до 37. 

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пояснял, что данное решение позволит Правительству максимально сконцентрировать ресурсы на вызовах и приоритетах туристической отрасли.

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