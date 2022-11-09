Раздел «Туризм» появился на сайте Минэкономразвития России

Раздел «Туризм» появился на сайте Министерства экономического развития России, под ведомство которого переданы функции упраздненного Федерального агентства по туризму.

«Временно в период ликвидационных мероприятий Ростуризма прием и рассмотрение документов на оказание государственных услуг, а также информирование о статусе их оказания осуществляются соответствующими структурными подразделениями Ростуризма», – говорится на портале.

Напомним, соответствующий указ Президент Владимир Путин подписал 20 октября. Вследствие упразднения Ростуризма увеличилось число департаментов Минэкономразвития – с 35 до 37.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко пояснял, что данное решение позволит Правительству максимально сконцентрировать ресурсы на вызовах и приоритетах туристической отрасли.