Рахмон: Таджикистан нацелен на развитие торговых и гуманитарных связей с Татарстаном

фото: пресс-служба Раиса РТ

В 2022 году товарооборот Татарстана и Таджикистана вырос сразу на 57%, составив 30,7 млн долларов. Душанбе нацелен на дальнейшее развитие сотрудничества с Казанью в торгово-экономической и гуманитарных сферах, заметил во время переговоров с Раисом РТ Рустамом Миннихановым Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

«Обмен визитами дает хороший импульс для наращивания взаимодействия по всем направлениям. Ряд предприятий Татарстана уже поставляют свою продукцию в Таджикистан. Считаю необходимо активировать взаимодействие в торгово-экономической сфере», — заметил, в свою очередь, Минниханов.

Руководитель Татарстана также рассказал собеседнику о работе Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую возглавляет по поручению Президента России Владимира Путина. Отдельно он поблагодарил Эмомали Рахмона за вклад в работу Группы и пригласил делегацию Таджикистана на Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет в Казани 18-19 мая 2023 года.

Напомним, что накануне, выступая на конференции «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана», Рустам Минниханов заявил, что Татарстан заинтересован в поставках грузовиков, вертолетов и нефтехимии в Таджикистан.

Ранее Раис РТ уже поделился фотографией со встречи с Эмомали Рахмоном, отметив, что подобные события открывают новые возможности для сотрудничества компаний из разных стран.