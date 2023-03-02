Минниханов: «Мы заинтересованы поставлять Таджикистану грузовики, вертолеты, нефтехимию»

Михаил Мишустин: «По итогам прошлого года товарооборот вырос на 18% и составил 1,5 млрд долларов. Это рекордный показатель за последние 20 лет»

Фото: rais.tatarstan.ru

Бизнес-форум собрал более 1 тыс. человек

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает посещать с бизнес-миссиями страны Азии. Сегодня он находится в Душанбе. На форуме «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана» в Душанбе Мишустин заявил, что в конференции принимают участие свыше тысячи человек, представители 16 российских регионов, более 200 компаний.

«По итогам прошлого года товарооборот вырос на 18% и составил 1,5 млрд долларов. Это рекордный показатель за последние 20 лет, но это, тем не менее, совсем немного. Наша страна занимает одно из лидирующих мест по объему инвестиций в экономику Таджикистана. Общий объем накопленных капиталовложений превышает 1,5 млрд долларов», – заявил он.

По словам Мишустина, российские компании активно работают в системообразующих отраслях экономики Таджикистана – строительстве, энергетике, промышленности, коммуникациях, финансовых услугах. Укрепляется взаимодействие в здравоохранении, образовании, туризме.

Он подчеркнул роль регионов в углублении торгово-экономических, научно-технических, гуманитарных связей государств и отметил в этом ряду Татарстан.

«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить представителей деловых кругов и руководства Таджикистана в нашу страну. У нас запланирован целый ряд крупных международных мероприятий, которые вам будут интересны и полезны. В мае в Казани, замечательном нашем городе, состоится форум “Россия – Исламский мир”. Он послужит расширению контактов в таких сферах, как финансы, инвестиции, предпринимательство, индустрия высоких технологий, строительство», – сказал Мишустин.

Кохир Расулзода: «Становится все более актуальным вопрос восстановления между нашими странами исторической кооперации: промышленных связей и создания единых производственных цепочек» Фото: rais.tatarstan.ru

«Товарооборот не устраивает ни вас, ни нас»

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода отметил, что Россия остается в числе ключевых торговых партнеров республики. Он считает, что есть возможности для наращивания и диверсификации сотрудничества, а для этого нужно открывать и осваивать новые направления, привлекать частный бизнес.

«Становится все более актуальным вопрос восстановления между нашими странами исторической кооперации: промышленных связей и создания единых производственных цепочек», – считает Премьер Таджикистана.

Для реализации проектов он предложил учредить совместный инвестиционный фонд «Таджикистан – Россия».

В то же время Расулзода обратил внимание на структуру внешней торговли между странами. «Она является ресурсно-сырьевой. То есть в структуре экспорта и импорта превалирует доля продукции, прошедшая только первичную переработку», – заметил он.

Чтобы изменить баланс, Премьер Таджикистана предложил кооперироваться в части производства готовой продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью, «ориентированной на реализацию не только в наших странах, а также на рынках третьих стран».

Он поблагодарил Мишустина за визит. «Я просто не помню, чтобы за последнее десятилетие, а может быть, со времени независимости нашей страны, чтобы бизнес-элита под руководством Председателя Правительства РФ с участием членов Правительства, многих отраслевых министров, двух заместителей Председателя Правительства, глав республик, губернаторов регионов России, руководителей многих крупных предприятий… Чтобы мы вот так вместе совещались и обсуждали вопросы, необходимые для взаимовыгодного сотрудничества», – поделился Расулзода.

Он считает, что визит даст серьезный толчок в будущем для еще более глубокого сотрудничества. «Я уверен, что товарооборот, который есть, не устраивает ни вас, ни нас», – подчеркнул Премьер Таджикистана.

Рустам Минниханов: «Мы заинтересованы в присутствии на рынке вашей страны ведущих наших компаний, таких как “Татнефть”, КАМАЗ, КМПО, “Татхимфармпрепараты” и ряда других наших компаний Фото: rais.tatarstan.ru

«Есть хорошие возможности для расширения связей в сфере культуры, спорта и туризма»

У Татарстана и Таджикистана давно установлены деловые и культурные связи. Азиатская республика, например, один из основных рынков для экспорта КАМАЗа. В Таджикистане проживает обширная диаспора татар – более 17 тыс. человек.

Об этих связях и новых нишах для сотрудничества на форуме рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он сообщил, что из Татарстана приехала большая делегация, в том числе представители министерств и ведомств, ведущих предприятий. «Наша делегация прибыла в Душанбе с целью активизации сотрудничества. Несмотря на то, что торговля между Татарстаном и Таджикистаном в прошлом году выросла на 57%, эти показатели остаются достаточно низкими и не могут нас удовлетворять», – заявил Минниханов.

По его словам, нужно увеличить объемы реализации продукции и номенклатуру взаимной торговли.

«Мы заинтересованы в присутствии на рынке вашей страны ведущих наших компаний, таких как “Татнефть”, КАМАЗ, КМПО, “Судостроительная корпорация”, “Позис”, “ГМС-групп”, “Татхимфармпрепараты” и ряда других наших компаний. И, конечно же, мы заинтересованы в поставке Таджикистан грузовиков, вертолетов, нефтехимической продукции, сельскохозяйственной техники, нефтегазового и компрессорного, холодильного оборудования, автомобильных шин, товаров, бытовой химии, продуктов питания, продукции халяль, и товаров медицинской промышленности, фармацевтической продукции и многого другого, а также в развитии взаимодействия в сфере здравоохранения», – подчеркнул руководитель республики.

«Наша делегация прибыла в Душанбе с целью активизации сотрудничества. Торговля между Татарстаном и Таджикистаном в прошлом году выросла, но эти показатели остаются достаточно низкими» Фото: rais.tatarstan.ru

Возможностей для кооперации много, отметил он. Также есть хорошие возможности для расширения связей в сфере культуры, спорта и туризма. Сейчас почти 1 тыс. студентов из Таджикистана учится в Татарстане. «Я считаю, что эта цифра пока невысокая», – заметил Минниханов.

Он напомнил, что по решению Президента России Владимира Путина экономическому форуму в Казани KazanForum придан статус федерального. «Это высокое доверие и большая ответственность для нашей республики, и, конечно же, мы будем искренне рады видеть расширенную таджикистанскую делегацию с присутствием бизнеса, финансовых структур на этом мероприятии 18-19 мая текущего года. Интерес к сотрудничеству у нас огромен, мы открыты для наших партнеров», – заключил Раис Татарстана.