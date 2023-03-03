«Открываем новые возможности»: Минниханов поделился фото со встречи с Эмомали Рахмоном

фото: телеграм-канал Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочим визитом в Душанбе, встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Фотографией с мероприятия он поделился в своем телеграм-канале.

«Встретился в Душанбе с уважаемым Президентом Таджикистана Эмомали Шариповичем Рахмоном! В эти дни большая российская делегация участвует в российско-таджикских переговорах. Наши предприятия тоже представлены <...>, — рассказал руководитель РТ. — Договорились с уважаемым Президентом и дальше их поддерживать».

Минниханов подчеркнул, что такие мероприятия открывают новые возможности для сотрудничества компаний из разных стран.

Напомним, что делегация РФ накануне прибыла в Таджикистан для участия в конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана». Подробнее о событии – в материале «Татар-информа».