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«Открываем новые возможности»: Минниханов поделился фото со встречи с Эмомали Рахмоном
Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочим визитом в Душанбе, встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Фотографией с мероприятия он поделился в своем телеграм-канале.
«Встретился в Душанбе с уважаемым Президентом Таджикистана Эмомали Шариповичем Рахмоном! В эти дни большая российская делегация участвует в российско-таджикских переговорах. Наши предприятия тоже представлены <...>, — рассказал руководитель РТ. — Договорились с уважаемым Президентом и дальше их поддерживать».
Минниханов подчеркнул, что такие мероприятия открывают новые возможности для сотрудничества компаний из разных стран.
Напомним, что делегация РФ накануне прибыла в Таджикистан для участия в конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана». Подробнее о событии – в материале «Татар-информа».
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