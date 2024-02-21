«Рәхим итегез!»: Минниханов поделился фотографией с Путиным

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился со своими подписчиками в телеграм-канале фотографией с Президентом России Владимиром Путиным, когда они посещали Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев».

«Рәхим итегез, Владимир Владимирович! (Добро пожаловать, Владимир Владимирович! — перевод с татарского)», — написал руководитель республики под фотографией.

Напомним, во время пребывания на предприятии российскому лидеру показали воздушные суда, которые здесь строятся и модернизируются – это бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М (М2) и среднемагистральные узкофюзеляжные пассажирские лайнеры Ту-214 (а также специальные версии этой модели). Во время осмотра новых самолетов глава государства предложил назвать один из Ту-160М в честь первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

К слову, в республику Президент России прилетел на Ту-214 и пересел на Aurus, который также производится в Татарстане.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главу государства во время осмотра предприятия сопровождали вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь и директор КАЗ Николай Савицких.

Напомним, Владимир Путин сегодня планирует провести в Казани встречи с лидерами зарубежных государств, которые прибудут на открытие Международного мультиспортивного турнира «Игр будущего».