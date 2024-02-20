Путин анонсировал несколько встреч с зарубежными лидерами в Казани

Завтра Президент России Владимир Путин планирует провести встречи с лидерами зарубежных государств, которые прибудут на открытие «Игр будущего» в Казани.

«Я буквально завтра, по-моему, в Казани должен встретиться с некоторыми коллегами <...> Это Кыргызстан, Узбекистан, у нас будет еще там Президент Казахстана», – перечислил он на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов «Сильные идеи для нового времени».

Напомним, что Президент Кыргызстана Садыр Жапаров уже прибыл в Казань. В аэропорту его встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов.