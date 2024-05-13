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«Растут пятеро детей»: как живет музыкальная династия из Казани
У музыкантов Айрата Яруллина и Ульяны Луговцевой из Казани растут пятеро детей. Причем все – люди творческие. Так, Полина — виолончелистка, София связала жизнь с театром, Алиса основала свою рок-группу, Эдуард играет на барабанах, а самый младший — Леонард еще пока знакомится с миром музыки и выбирает инструмент, пишет ГТРК Татарстан.
По словам одной из дочерей, Алисы, семья часто ездит в Москву, чтобы посмотреть Софию в новом спектакле. С Полиной сестры и братья всегда обмениваются фото и регулярно созваниваются.
Любовь к музыке перешла детям Айрата и Ульяны от маминой семьи. К слову, там тоже 5 детей. Интересно, что глава семейства также рос в многодетной семье: у его родителей 11 детей.
Как сказала Алиса, когда их семья собирается все вместе, то в том месте сразу царит теплая хорошая атмосфера.
«Очень приятно встретить родных – бабушек, дедушек, сестер, братьев, маму, папу, все за одним столом собираются», — делится Алиса Яруллина.
Отметим, что 22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.
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