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Руc Тат
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Происшествия 26 июня 2023 11:11

Расследование уголовного дела в отношении Евгения Пригожина продолжается

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Уголовное дело в отношении создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не прекращено, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

«Расследование уголовного дела об организации вооруженного мятежа в отношении создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не прекращалось», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ФСБ возбудила уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Поводом стали заявления бизнесмена о причастности Минобороны к удару по тыловым лагерям частной военной компании. Позднее появилась информация о том, что уголовное дело в отношении основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, а сам он уедет в Беларусь.

#чвк вагнер #Уголовное дело
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