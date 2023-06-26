Расследование уголовного дела в отношении Евгения Пригожина продолжается

Уголовное дело в отношении создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не прекращено, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

«Расследование уголовного дела об организации вооруженного мятежа в отношении создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не прекращалось», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ФСБ возбудила уголовное дело против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Поводом стали заявления бизнесмена о причастности Минобороны к удару по тыловым лагерям частной военной компании. Позднее появилась информация о том, что уголовное дело в отношении основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, а сам он уедет в Беларусь.