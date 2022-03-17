Расширение платного муниципального паркинга Казани приостановлено

В Казани приостановлено расширение платного парковочного муниципального пространства. Решение об этом принято на заседании городского антикризисного штаба, которое прошло под руководством мэра Ильсура Метшина.

На сегодня в столице РТ на муниципальных парковках вдоль улично-дорожной сети города организовано 6 011 мест. С 10 января 2022 года для поддержки бизнеса график работы муниципальных парковок был изменен. С этого дня плата взимается в будние дни с 8.00 до 19.00. Первые 15 минут стоянка на парковке бесплатная. Бесплатно припарковать автомобили можно по субботам, воскресеньям и праздничным дням.

Предполагается, что решение, принятое на сегодняшнем штабе, снизит дополнительную финансовую нагрузку на жителей города.

Ранее стало известно о том, что казанских предпринимателей не будут штрафовать за нарушение правил благоустройства, о чем сообщал «Татар-информ».