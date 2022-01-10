С 10 января в Казани изменился режим работы муниципальных парковок

С сегодняшнего дня в Казани меняется режим работы муниципального паркинга. Плата будет взиматься в будние дни с 8.00 до 19.00. Бесплатно припарковать автомобили можно по субботам, воскресеньям и праздничным дням. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту.

Ранее плата за парковку взималась только в будние дни с 7.00 до 18.00. Как и прежде первые 15 минут парковки останутся бесплатными — время предусмотрено на подвоз груза, посадку-высадку пассажиров.

Ранее ИА «Татар-информ» публиковало график работы муниципальных парковок с указанием дней 2022 года, когда плата за паркинг взиматься не будет.

