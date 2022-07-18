Распродажа товаров H&M в России начнется через две недели

В течение двух недель в России может начаться распродажа товаров уходящего из страны шведского ретейлера H&M. Об этом заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин, пишет газета «Известия».

По словам собеседника издания, у компании в России насчитывается в общей сложности 155 магазинов, которые расположены в торговых центрах.

UPD (14.26). Оффлайн-магазины H&M в России начнут постепенно открываться с 1 августа. «Ожидается, что они будут оставаться открытыми в течение ограниченного периода времени, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что вторая в мире и первая в Европе розничная сеть по торговле одеждой решила полностью уйти из РФ. «После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России», — заявила генеральный директор компании Хелена Хельмерссон.

H&M приостановила свою деятельность в стране еще в начале марта, вскоре после начала российской операции на Украине. Компания помимо одноименного бренда одежды владеет марками COS, Weekday, Monki, & Other Stories и Arket. На их сайтах размещены объявления о закрытии магазинов до дальнейшего уведомления.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. Многие компании прекратили свою деятельность в РФ или решили вовсе уйти из страны.