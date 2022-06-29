H&M потеряла свыше 1 млрд рублей, приостановив работу в России, Белоруссии и на Украине

Приостановка продаж в России, Белоруссии и на Украине обошлась H&M в 228 млн крон ущерба, что равняется 1,167 млрд рублей. Об этом, ссылаясь на отчет компании за первое полугодие 2022 года, сообщает RT.

Из-за закрытия сети без работы остались более 7,5 тыс. человек, работавших в магазинах трех стран.

Напомним, что ряд зарубежных компаний объявили о прекращении либо приостановке деятельности в России с началом специальной военной операции по защите Донбасса. Объявив о ней утром 24 февраля, Президент РФ Владимир Путин отметил, что главной целью российских военных станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.