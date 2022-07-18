Ретейлер H&M решил уйти из России

Шведская компания H&M, вторая в мире и первая в Европе розничная сеть по торговле одеждой, решила полностью уйти из России. Об этом заявила генеральный директор ретейлера Хелена Хельмерссон, передает агентство «Рейтер».

«После тщательного рассмотрения мы считаем невозможным, учитывая текущую ситуацию, продолжать наш бизнес в России», — подчеркнула Хельмерссон.

H&M приостановила свою деятельность в РФ еще в начале марта, вскоре после начала российской операции на Украине. Сейчас компания собирается на время открыть свои магазины, чтобы распродать оставшиеся товары.

При этом ранее российский рынок был шестым по величине для ретейлера, и он увеличивал свое присутствие на нем, параллельно закрывая торговые точки во многих других странах.

Предполагается, что уход из России обойдется H&M примерно в 2 млрд шведских крон (191,3 млн долларов). Основанная в 1947 году торговая сеть пришла на российский рынок в 2009 году.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать санкции против России. Многие компании прекратили свою деятельность в РФ или решили вовсе уйти из страны.