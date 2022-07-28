Минпромторг подтвердил, что H&M решила продать свой бизнес в России

Уходящий из России шведский ретейлер H&M решил выставить на продажу свой местный бизнес, покупателем может стать не только отечественная компания, но и фирма, работающая в одной из дружественных стран. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга РФ, передает РИА Новости.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что H&M Group пытается найти покупателя для своих российских активов. На продажу выставлены права аренды на примерно 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. метров и товарные запасы общей стоимостью 210 млн долларов.

Впрочем, опрошенные изданием участники рынка сомневаются, что в РФ найдется игрок, способный взять управление такой большой торговой сетью на себя и обеспечить поставки одежды в необходимом количестве.

«Минпромторг России осуществляет мониторинг ситуации на потребительском рынке, делая особый акцент на отслеживании статуса иностранных компаний. H&M принято решение выставить свой бизнес в России на продажу», — прокомментировали ситуацию в профильном ведомстве.

«Обращаем внимание, что покупатель может быть и не из России, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран», — добавили в Министерстве промышленности и торговли.

Ранее, 18 июля, H&M Group объявила, что покинет российский рынок. Причиной сворачивания бизнеса в России стала специальная военная операция на Украине, инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным. Ретейлер временно возобновит работу магазинов в августе: финальная распродажа не планируется, товары будут продаваться по полной цене.