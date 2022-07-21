H&M временно возобновит работу магазинов в августе

В августе магазины ретейлера H&M временно заработают в штатном режиме. Компания объявила, что, несмотря на решение уйти с российского рынка, не планирует проводить финальную распродажу, сообщает РИА Новости.

«Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене», — говорится в сообщении.

18 июля компания объявила, что покинет российский рынок. Предполагалось, что в августе начнется распродажа товаров магазинов всех брендов, входящих в H&M Group. Причиной сворачивания бизнеса в России стало проведение спецоперации на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.