Энергетики против промышленников: Кто будет платить за содержание сетей в Татарстане?

Потребление электроэнергии в Татарстане по итогам 2022 года вырастет более чем на 3%, выработка - на 11%, такие данные привел сегодня Минпромторг РТ на. Ведомство не ставит крест на ветроэнергетике и делает ставку на цифровизацию. Вместе с тем проблемой становится розничная генерация, возросшая после запуска электростанции на «Нижнекамскнефтехиме».

Иван Колчин: "Потребление электроэнергии в Татарстане по итогам 2022 года также должно вырасти – до 32,9 млрд кВт*часов, это примерно на 3,4% больше, чем в 2021 году"

Фото: © Михаил Захаров / "Татар-информ"

Выработка и потребление электроэнергии растут

Выработка электроэнергии в энергосистеме Татарстана в текущем году составит около 30 млрд кВт*часов – на 11% больше, чем годом ранее, заявил замглавы Минпромторга РТ Иван Колчин, выступая на всероссийской практической конференции «Приоритеты развития энергетической отрасли» в Казани. Мероприятие организовал Государственный комитет РТ по тарифам в преддверии Дня энергетика. Посвятить его решили внедрению цифровых решений в отрасли.

Потребление электроэнергии в Татарстане по итогам 2022 года также должно вырасти – до 32,9 млрд кВт*часов, это примерно на 3,4% больше, чем в 2021 году. Учитывая объективные сложности в экономике, это будет очень хорошее достижение. С осени «Системный оператор» (диспетчер ЕЭС России) перестал публиковать данные по динамике потребления и выработки в региональных энергосистемах, поэтому заявления Колчина ценны вдвойне: они позволяют хоть немного пролить свет на эту тайну и оценить состояние республиканской энергетики – важнейшего индикатора состояния всей экономики.

Впрочем, стоит отметить, что практически весь этот год энергосистема Татарстана, крупнейшая по мощности в объединенной энергосистеме (ОЭС) Средней Волги, демонстрировала рост и потребления, и собственного производства. На спрос влиял рост потребления предприятиями нефтедобычи и нефтепереработки, отмечало Региональное диспетчерское управление (РДУ) Татарстана.

С учетом складывающегося баланса, дефицит электроэнергии составит почти 2,9 млрд рублей, что сущесвтенно меньше, чем годом ранее, когда из смежных энергосистем Татарстаном было «импортировано» более 5 млрд кВт*часов. «Дефицит производства конкурентоспособной электроэнергии в этом году, как и ранее, будет восполнен за счет перетоков по сетям из других энергосистем», –сказал замглавы Минпромторга РТ.

Ключевое слово в данном случае – конкурентоспособной. Дело в том, что установленная мощность объектов генерации в Татарстане превышает 8,6 ГВт, тогда как исторический максимум протребления зимой, зафиксированный 7 декабря при температуре всего минус 15,6 градусов, составил только 4,8 ГВт. При таком «запасе» недостатка в собственной генерации вроде бы быть не должно. Однако электростанции «Татэнерго», ТГК-16 и «Татнефти» (Нижнекамская ТЭЦ) работают на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), и в ежедневных битвах на РСВ (рынок на сутки вперед, на котором реализуется основной объем выработки) ценовые заявки генераторов из Татарстана зачастую проигрывают другим компаниям.

Планировалось построить ПГУ мощностью 850 МВт, с одновременным выводом из эксплуатации устаревших энергоблоков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проекты модернизации приостановлены

Эту проблему в республике решали за счет строительства новой генерации: с 2014 года на электростанциях «Татэнерго», ТГК-16 и Нижнекамской ТЭЦ было введено суммарно 1,2 ГВт эффективных мощностей. В основном строили парогазовые установки (ПГУ), которые априори конкурентоспособны на ОРЭМ. Знаковым проектом должна была стать и реконструкция Заинской ГРЭС «Татэнерго»: там планировалось построить ПГУ мощностью 850 МВт, с одновременным выводом из эксплуатации устаревших энергоблоков. Хотя по факту это был бы проект замещения выбывающей, а не ввода новой мощности, сверхэффнективная ПГУ обеспечила бы «Татэнерго» преимущества на оптовом рынке.

Как напомнил Иван Колчин, этот мегапроект, по спецрешению правительственной комиссии, планировалось реализовать в рамках механизма ДПМ (договора предоставления мощности, обеспечивающие возврат инвестиций за счет гарантированных платежей потребителей ОРЭМ). Но в связи со сложившейся в стране геополитической ситуацией «проект не состоялся».

«В связи с недружественными действиями западных стран в отношении Российской Федерации поставщик основного оборудования (американская General Electric – прим. Т-и) отказался поставлять оплаченное и готовое к отгрузке оборудование в Россию, что сделало реализацию проекта в первоначальной конфигурации невозможной», – напомнил Колчин. По его словам, в настоящее время «проработка продолжается», в том числе «рассматривается и перенос проекта ДПМ на Набережночелнинскую ТЭЦ».

Раузил Хазиев отмечал, что модернизация ТЭЦ, вероятно, будет проведена все же в рамках отдельного проекта ДПМ Фото: пресс-служба «Татэнерго»

Впрочем, глава «Татэнерго» Раузил Хазиев в недавнем интервью «Татар-информу» отмечал, что модернизация этой ТЭЦ, вероятно, будет проведена все же в рамках отдельного проекта ДПМ. Если, конечно, компании удастся пройти отбор в рамках федеральной программы модернизации «старых» ТЭС.

Что касается других направлений развития энергетики, то, как выяснилось, власти Татарстана по-прежнему верят в потенциал возобновляемых источников энергии, в частности, ветроэнергетики. Под эгидой Минпромторга РТ, напомнил Иван Колчин, ранее были достигнуты договоренности с инвесторами по строительству на территории республики ветропарков. Но «в связи с геополитической ситуацией в мире и уходом с российского рынка поставщиков оборудования реализация уже проработанных проектов оказалась невозможной», констатировал замминистра. Однако, по его словам, и здесь «работа продолжается».

«В настоящее время прорабатывается вопрос локализации ветроэнергетического оборудования с дальнейшим строительством ветропарков компанией «Татнефть». Кроме того, компанией рассматривается и участие в реализации проектов по производству оборудования и выработки электроэнергии с использованием потенциала малых рек (микро-ГЭС)», – отметил замминистра.

К настоящему моменту ЭЗС мощностью 150 кВт каждая смонтированы «на парковках крупных городов республики Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минпромторг займется концепцией развития водородных технологий

Среди знаковых направлений Колчин также выделил участие «Сетевой компании» во главе с Ильшатом Фардиевым в пилотном федеральном проекте по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. В этом году для Татарстан получил на программу деньги из федерального бюджета – 176,7 млн рублей на установку 95 электрозарядных станций (ЭЗС).

По словам Колчина, к настоящему моменту ЭЗС мощностью 150 кВт каждая смонтированы «на парковках крупных городов республики, на автомобильных дорогах, где есть АЗС или придорожная инфраструктура». По данным Минпромторга РТ, 45 ЭЗС «Сетевая компания» установила в Казани, еще 15 – в Набережных Челнах, по 10 – в Альметьевске и Нижнекамске. Интересно, что все эти станции были закуплены у местных производителей: «Промэнерго» (станция E-prom, 47 штук) и УК «Энергоразвитие» (станция NSP Relevant MAX, 48 штук).

Проект, по сути, создает в Татарстане новый рынок и для сетевиков, и для автопроизводителей, и для поставщиков оборудования. Представитель министерства заверил, что он будет продолжен в 2023 году: за счет дополнительного трансферта в 55,2 млн рублей Татарстан рассчиывает построить еще 20 зарядных станций.

«В части иных перспективных проектов отмечу, что по водородной энергетике мы планируем разработать концепцию развития водородных технологий по тем компетенциям, что есть в Татарстане по этому направлению. Однако в складывающихся внешнеэкономических условиях мы наблюдаем за тем местом, что займет Россия в этом направлении и Татарстан, в частности», – добавил также замминистра.

Как заявила Наталья Назарова, собственная выработка электроэнергии только на «Нижнекамскнефтехиме» в этом году превысит 2,3 млрд кВт*часов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Распределенная генерация становится проблемой

В электросетевом комплексе в Татарстане продолжается реконструкция и строительство новых электрических сетей и подстанций, внедрение цифровых решений и новых современных технологий. Общая сумма инвестиций с 2020 по 2024 годы в электросетевое хозяйство оценивается в 42,8 млрд рублей, из которых 38,8 млрд рублей потратит одна только «Сетевая компания». В текущем году, к примеру, она вложила более 8,8 млрд рублей. Для сравнения: на втором месте по объему инвестпрограммы стоит «Татэнергосбыт», которая до 2024 года вложит более 3,5 млрд рублей. Но, эта компания главным образом тратится на установку «умных» счетчиков.

При этом в Татарстане в текущем году обострилась другая проблема. Дело в том, что наряду со строительством новых мощностей в «большой» энергетике, в республике за минувшие годы рос и сегмент так называемой распределенной генерации, которая работает не на ОРЭМ, а на розничном рынке. Главным образом, это промышленные газотурбиные установки – такие построили на «Аммонии», КМПО, «Нижнекамсктехуглероде», Буинском сахарном заводе, тепличном комплексе «Майский». Однако крупнейшим вновь введенным объектом не только в Татарстане, но и во всей России в этом году стала Лемаевская ПГУ-ТЭЦ мощностью 495 МВт, построенная СИБУРом на «Нижнекамскнефтехиме» (проект был начат еще ТАИФом; аналогичная станция, но меньшей мощности, достраивается сейчас и на «Казаньоргсинтезе»). Благодаря этому вводу мощность всей распредгенерации в Татарстане разом выросла до 834,5 МВт.

Ранее, очевидно, сегмент в сиду масштабой не представлял большой проблемы. Но, как заявила в своем докладе замгендиректора – директор по экономике и реализации услуг «Сетевой компании» Наталья Назарова, собственная выработка электроэнергии только на «Нижнекамскнефтехиме» (кроме новой станции на комбинате в предыдущие годы запустили ГТУ мощностью 67,2 МВт, ранее крупнейшую во всем розничном сегменте) в этом году превысит 2,3 млрд кВт*часов, обеспечив более три четверти от выработки всеми станциями розничного рынка – около 3 млрд кВт*часов. А в следующем году эти цифры вырастут до 3,7 млрд и 5 млрд кВт*часов соответственно. Таким образом, доля розницы в электропотреблении Татарстана, по данным «Сетевой компании», вырастет до 20%!

Конечно, компании строят свою генерацию по очевидным причинам: вырабатывая таким образом электроэнергия используется в основном на собственные нужды, а это позволяет экономить на внешних закупках и, таким образом, повышать свою эффективность.

В «Сетевой компании» уверены, что потребители с собственной генерацией все равно должны оплачивать услуги по передаче, «с учетом собственного потребления» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Парогазовая установка на НКНХ должна будет обеспечивать действующие и новые производства комбината еще и паром. При этом объекты мощностью свыше 25 МВт, согласно законодательству, должны в обязательном порядке выводиться на ОРЭМ. Однако из этого правила есть исключения – например, при использовании вторичного ресурса (в случае с НКНХ речь идет о добавлении к природному газу отдувок производств предприятия, которые ранее частично сжигались на факельных установках). На оптовый рынок можно не выходить, если у ТЭЦ есть и технологическая неразрывность с основным производством. Этими исключениями, очевидно, и хочет воспользоваться СИБУР. Именно поэтому холдинг, кстати, и выставил на продажу ТГК-16, так как после запуска своей генерации работа на оптовом рынке становится для него непрофильным видом деятельности.

Однако страдает от таких действий как «Сетевая компания», так и все потребители Татарстана. Первая как поставщик услуг по передаче электроэнергии все равно будет вынуждена тратиться на то, чтобы поддерживать электросети в надлежащем техническом состоянии для компании, которая теперь начала сама вырабатывать и сама же потреблять энергию. То есть с запуском Лемаевской ПГУ-ТЭЦ «Нижнекамскнефтехим» будет потреблять меньше электроэнергии – и полезный отпуск у «Сетевой компанией» в этом году сократится на 3,4%. А расходы на сети останутся на сетевиках, но за счет особенностей тарифного регулирваония эти затраты они переложит на всех потребителей электроэнергии в республике.

В «Сетевой компании» уверены, что потребители с собственной генерацией все равно должны оплачивать услуги по передаче, «с учетом собственного потребления». В таком случае, по расчетам Назаровой, тариф на такие услуги в республике можно будет снизить на 10%. Но могут быть и другие решения: проект постановления Правительства РФ, например, предполагает для таких потребителей введение т.н. платы за резерв мощности. Впрочем, окончательной модели, которая устроила бы и потребителей, и сетевиков, и собственников розничных станций, на федеральном уровне до сих пор не выработано. Именно по этой причине, отметила Назарова, ПГУ-ТЭЦ на НКНХ пока что работает с неопределенным юридическим статусом, исключительно на нужды комбината.