ТГК-16: новые электростанции на НКНХ и КОС не планируется выводить на оптовый рынок

Новые парогазовые установки (ПГУ), строительство и запуск которых СИБУР ведет на «Нижнекамскнефтехиме» (НКНХ) и «Казаньоргсинтезе» (КОС), будут работать, прежде всего, на нужды самих комбинатов. Об этом «Татар-информу» заявил генеральный директор ТГК-16 Эдуард Галеев.

Напомним, два крупных проекта строительства собственной генерации прямо на комбинатах в Нижнекамске и Казани, начатое еще ТАИФом, доводит до конца уже новый собственник компаний – СИБУР. ТГК-16 выступает техническим заказчиком по реализации этих проектов; планировалось, что вновь возводимые мощности в дальнейшем передадут этой компании в эксплуатацию. Новые ПГУ-ТЭС будут сжигать, в том числе, и продукты переработки попутных нефтяных газов с отдувок производств. Поставщиком оборудования для обоих проектов выступала немецкая Siemens.

Как рассказал «Татар-информу» Эдуард Галеев, Лемаевская ПГУ-ТЭС на НКНХ (установленной мощностью 495 МВт) была включена в работу в общей электросети 18 июня. «С тех пор она работает, несет нагрузку, замечаний по оборудования нет. На моей памяти это вообще самая беспроблемная на текущий момент станция, которая была построена в Татарстане, потому что ее включили – и она работает, причем устойчиво, без всяких замечаний. И на топливном газе с высоким содержанием водорода», – отметил он.

По словам Галеева, так получилось потому, что все оборудование для ПГУ-ТЭС было закуплено и смонтировано еще до ввода антироссийских санкций, успели провести и основной объем работ по пусконаладке. «Окончательную доводку сделали уже наши специалисты, но они были заранее для этого подготовлены. Поэтому у нас вопросов не возникло», – объяснил топ-менеджер.

По данным Галеева, в среднем Лемаевская ПГУ-ТЭС сейчас работает с нагрузкой 370 МВт. Схема выдачи мощности этой ПГУ-ТЭС изначально была построена таким образом, чтобы обеспечивать потребление именно НКНХ: «Но связь с общей сетью построена, и если там произойдет какое-то ЧП – наша станция сеть поддержит. А если неприятности, не дай бог , произойдут с нашей станцией – то ее поддержит общая сеть». Однако выводить этот объект генерации на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в СИБУРе не планируют. «Мы сейчас ожидаем оформления всей необходимой документации и надеемся, что станция будет в составе НКНХ работать долго и экономически выгодно», – добавил Галеев.

Что касается ПГУ-ТЭС на «Казаньоргсинтезе» (там планируется мощность 311 МВт), то все основное оборудование там тоже уже смонтировано. «Остался небольшой объем вспомогательного оборудования, которое нужно поставить. Но оно уже может быть и чисто российское, с этим проблем не будет», – отметил Галеев. Сроки закуска этой станции пока остаются прежними – 2024 год, но, возможно, их придется «немножко сдвинуть». Как и Лемаевская ПГУ-ТЭС, встроенная в энергосхему НКНХ, электростанция на «Казаньоргсинтезе» будет работать исключительно на нужды самого комбината. «У этих объектов генерации, скажем так, одинаковая концепция», – отметил Галеев.