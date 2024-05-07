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Общество 7 мая 2024 16:17

Расим Баксиков об инаугурации Президента: «Гарантировано мы идем вперед с нашим лидером»

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Герой России из Татарстана Расим Баксиков сегодня присутствовал на церемонии инаугурации Президента России Владимира Путина. Он поделился впечатлениями от церемонии.

«Могу ответить, что первое впечатление от церемонии: ощущение удовлетворенности от того, что Владимир Владимирович победил на выборах и наконец вступил официально в должность. Я удовлетворен работой его предвыборного штаба, очень рад за него. Ну и гарантировано мы идем вперед с нашим лидером», – рассказал Герой России.

Фото: © из личного архива Расима Баксикова

Баксиков стал доверенным лицом Владимира Путина на прошедших выборах Президента России.

«Присутствие на таком мероприятии, честно говоря, вызывает восторг. Это большая честь. К тому же, я увидел там множество интересных людей. Поэтому эмоции, конечно, зашкаливают», – отметил он.

Фото: © из личного архива Расима Баксикова

Напомним, сегодня Владимир Путин в пятый раз принес присягу на Конституции России и встал во главе государства. Он одержал победу на президентских выборах в марте 2024 года с рекордным результатом — более 87% избирателей поддержали кандидатуру Путина. Торжественная церемония вступления в должность избранного Президента России состоялась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

#инаугурация президента #Герой России #Кремль
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