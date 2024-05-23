Расим Баксиков: «Готовим операторов дронов, более ста уже на СВО и сами обучают бойцов»

Расим Баксиков: «Наша задача – повлиять на то, насколько патриотично дети будут смотреть на жизнь»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Включился в патриотическое воспитание подрастающего поколения»

Герой России Расим Баксиков получил высокую награду за бой, который случился 6 июня 2023 года в зоне СВО. В составе экипажа танка он уничтожил восемь бронемашин и два танка ВСУ. Легендарное сражение попало на видео и вызвало бурю эмоций у жителей всей страны.

После того как Президент России Владимир Путин вручил членам экипажа танка «Золотые Звезды» Героев, Расим Баксиков вернулся в Казань, где жил до начала спецоперации. Здесь активно включился в патриотическое воспитание подрастающего поколения. С того момента он провел уже порядка сотни уроков мужества для детей. Он выступает в школах, различных спортивных заведениях и общественных организациях перед детьми.

«Когда я приехал с СВО, меня встретил Валериан Алмазов, учредитель Фонда имени Героя России Дамира Исламова, в котором, к слову, сейчас я и сам состою. Он предложил заниматься патриотическим воспитанием. К нам очень много обращаются и по сей день: меня ждут в Доме Дружбе народов Татарстана, в Нурлате, в Алькеевском и Альметьевском районах», – поделился Герой.

«Часто дети задают недетские вопросы, провокационные»

По словам Расима Баксикова, детям интересно бывает слышать о боевых действиях от непосредственного участника событий.

«Я рассказываю им на своем опыте о том, как жизнь постоянно тыкала меня лицом в мое невежество по отношению к учебе. Некоторые дети, я так понимаю, прислушиваются. Это первая часть моего выступления. Затем я перехожу к вопросам из зала, и тут начинается интересная беседа. Часто дети задают недетские вопросы, провокационные. Они политического характера, поэтому озвучивать не буду. Но я легко нахожу выход из ситуации: отвечаю им, что это – военная тайна», – улыбается Расим Баксиков.

«Я говорю с точки зрения танкистов: от наших действий зависят жизни тех, кто сидит в окопах, – это наши братья-пехотинцы» Фото: © предоставлено Расимом Баксиковым

Детей очень интересуют эмоциональные моменты жизни военного.

«В первой части нашей беседы я даю им напутствия и раскрываю понятие страха с точки зрения военнослужащего, который участвовал в боевых действиях. Да, всем страшно, и каждый справляется с этим по своей определенной схеме. Кто-то вспоминает своих близких, кто-то, как, например, и я, думает о тех, чьи жизни зависят от нас. Я говорю с точки зрения танкистов: от наших действий зависят жизни тех, кто сидит в окопах, – это наши братья-пехотинцы. А также гражданское население, которое находится за нашими спинами», – рассказывает Баксиков.

Герой России провел уже порядка сотни уроков мужества для детей. Он выступает в школах, различных спортивных заведениях и общественных организациях Фото: © Федерация дзюдо РТ

«Чтобы не быть как Максим Галкин и Алла Пугачева, мы должны учить историю»

Главная цель уроков мужества, говорит Расим Баксиков, – объяснить детям, что они должны учиться и знать свою историю.

«Они должны знать историю, чтобы понимать, почему происходят эти события вокруг нашего государства. Именно история рассказывает об этом. Чтобы не быть как Максим Галкин и Алла Пугачева, мы должны учить историю. Цель призвать их стать военными тоже есть, но это уже звучит в разговорах со старшеклассниками. В любом случае каждый из них сделает свой выбор, а наша задача – повлиять на то, насколько патриотично они будут смотреть на жизнь», – считает Герой России.

Расим Баксиков преподает в Казанском танковом училище и является полномочным представителем президента Союза ветеранов СВО по Приволжскому федеральному округу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

А еще сегодня Расим Баксиков преподает в Казанском танковом училище и является полномочным представителем президента Союза ветеранов СВО по Приволжскому федеральному округу. Недавно он вплотную занялся пилотным проектом по подготовке операторов дронов.

«Мы создаем АНО. Сейчас уже существует класс подготовки операторов FPV-дронов, дронов-разведчиков на базе танкового училища. Нам оказывают крупную финансовую поддержку Иван Михайлович Егоров и “Красный Восток”. Нам бы хотелось, чтобы на нас обратили больше внимания и финансировали не как полугражданское, а как военное подразделение, военную школу. Нам нужно оформить воинско-учетную специальность», – говорит Расим Баксиков.

Оператор дронов – это специалист, который важен так же, как и танкист, штурмовик и разведчик Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Обучили 126 операторов дронов – все они сейчас находятся на СВО

Герой России утверждает, что оператор дронов – это специалист, который важен так же, как и танкист, штурмовик и разведчик. Они работают и в артиллерии, и в танковых войсках, и во многих других.

Проект существует с 2022 года, и за это время было выпущено 126 специалистов. Все они сейчас находятся на СВО, и кто-то из них обучает других прямо в окопах. Обучение прошли не только военные, но и обычные гражданские люди.

Сейчас, чтобы проект заработал в полную силу, необходимо примерно 20 миллионов рублей.

Будущим летом Расим Баксиков планирует поступать в университет Министерства обороны РФ в адъюнктуру.

«Параллельно с этим буду поступать в академию и заниматься кандидатской диссертацией. Область выбрал – воинское воспитание, а реферат на поступление составлял по психологической подготовке детей допризывного возраста», – рассказал Герой России.

«Я никогда даже не предполагал, что вместо того, чтобы идти по площади в составе коробки, буду находиться со стороны трибуны» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы не имеем права ничего забывать – нам очень дорого обошлась наша Победа»

День Победы в этом году Расим Баксиков впервые встретил особенно, не так, как раньше.

«Я никогда даже не предполагал, что вместо того, чтобы идти по площади в составе коробки, буду находиться со стороны трибуны. Я участвовал в параде на День Победы и планировал в этом году повести курсантскую роту, но получилось по-другому. Сидел на трибуне рядом с Раисом РТ», – улыбнулся Расим Баксиков.

Герой России вспомнил, как общался с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым на приеме в честь Дня Победы.

«Мы говорили о нашей Победе – о наших прошлых победах и о наших будущих победах, вспоминали павших. Я считаю, что мы не имеем права забывать, потому что нам очень дорого обошлась Победа. Мы не имеем права забывать наших дедов, прадедов, не имеем права забывать маршалов Победы, принижать роли кого-то из них, в том числе Иосифа Виссарионовича», – отметил он.

7 мая Баксиков присутствовал на церемонии инаугурации Президента России Фото: © предоставлено Расимом Баксиковым

Герой России 7 мая присутствовал на церемонии инаугурации Президента России Владимира Путина.

«Однозначно я испытал восторг – присутствовать на инаугурации Верховного главнокомандующего, которого ты поддерживаешь, на которого ты надеешься. Владимира Владимировича уважают не только здесь – в войсках по эту сторону “ленточки”, но и по ту сторону тоже. Его уважают, надеются на его правильные решения. Конечно же, мы не можем не видеть того, что он достаточно мягкий человек – рассудительный, весьма дипломатичный. Нам крайне повезло с главой государства», – подытожил Расим Баксиков.