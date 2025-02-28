Рашид Рахимов оценил финансовые возможности «Рубина»

фото: rubin-kazan.ru

Отсутствие переходов футболистов в «Рубин» в зимнее трансферное окно беспокоит главного тренера команды Рашида Рахимова. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту». По его словам, некоторые позиции в команде нуждались в качественном усилении.



«Это беспокоит, потому что это то, о чем мы говорили сразу после завершения первой части чемпионата. Ключевые позиции в команде нужно было укрепить качественно. Понятно, что это не так просто сделать. Но, к сожалению, мы этого не сделали, и это, естественно, напрягает», – признался специалист.

Также Рашид Рахимов раскрыл алгоритм в селекционной работе «Рубина». По словам тренера, решения по трансферам принимаются не очень быстро.

«В данном вопросе принимает участие не только спортивный блок, есть другие структуры. Хотя мне кажется, что, если спортивный блок выделил определенных кандидатов, нужно быстрее реагировать, вести по ним переговоры и закрывать вопросы. В самом деле, они же не с бензоколонки футболистов предлагают. Прежде чем озвучить итоговые варианты, предложить их руководству, спортивный блок проделывает большую работу. У нас действительно были варианты по защитникам, кого мы хотели подписать», – рассказал Рахимов.

«Надо понимать, что мы не имеем тех финансовых возможностей, чтобы удовлетворить все наши потребности. Достаточно сложно приобрести качественного футболиста за небольшие деньги. Варианты были, но мы долго принимали по ним решения», – заявил специалист.

1 марта «Рубин» матчем в Грозном против «Ахмата» начнет весеннюю часть чемпионата РПЛ. После 18 сыгранных матчей казанцы занимают восьмое место в таблице. Ранее «ТИ-Спорт» публиковал репортаж о 10 днях пребывания нашего корреспондента на сборах команды Рашида Рахимова.