news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 28 февраля 2025 10:54

Рашид Рахимов оценил финансовые возможности «Рубина»

Рашид Рахимов оценил финансовые возможности «Рубина»
фото: rubin-kazan.ru

Отсутствие переходов футболистов в «Рубин» в зимнее трансферное окно беспокоит главного тренера команды Рашида Рахимова. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью «ТИ-Спорту». По его словам, некоторые позиции в команде нуждались в качественном усилении.

«Это беспокоит, потому что это то, о чем мы говорили сразу после завершения первой части чемпионата. Ключевые позиции в команде нужно было укрепить качественно. Понятно, что это не так просто сделать. Но, к сожалению, мы этого не сделали, и это, естественно, напрягает», – признался специалист.

Также Рашид Рахимов раскрыл алгоритм в селекционной работе «Рубина». По словам тренера, решения по трансферам принимаются не очень быстро.

«В данном вопросе принимает участие не только спортивный блок, есть другие структуры. Хотя мне кажется, что, если спортивный блок выделил определенных кандидатов, нужно быстрее реагировать, вести по ним переговоры и закрывать вопросы. В самом деле, они же не с бензоколонки футболистов предлагают. Прежде чем озвучить итоговые варианты, предложить их руководству, спортивный блок проделывает большую работу. У нас действительно были варианты по защитникам, кого мы хотели подписать», – рассказал Рахимов.

«Надо понимать, что мы не имеем тех финансовых возможностей, чтобы удовлетворить все наши потребности. Достаточно сложно приобрести качественного футболиста за небольшие деньги. Варианты были, но мы долго принимали по ним решения», – заявил специалист.

1 марта «Рубин» матчем в Грозном против «Ахмата» начнет весеннюю часть чемпионата РПЛ. После 18 сыгранных матчей казанцы занимают восьмое место в таблице. Ранее «ТИ-Спорт» публиковал репортаж о 10 днях пребывания нашего корреспондента на сборах команды Рашида Рахимова.

#Рашид Рахимов #Рубин #РПЛ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться

Самозапрет на кредиты: что такое, кому нужен, где оформить и как отказаться

27 февраля 2025
В свои 99 лет водит машину и болеет за «Ак Барс»: история ветерана войны из Казани

В свои 99 лет водит машину и болеет за «Ак Барс»: история ветерана войны из Казани

27 февраля 2025