Рашид Рахимов: Куда двигаемся? «Рубин» хочет стоять на месте или ставить высокие задачи?

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал эксклюзивное интервью «ТИ-Спорту» на заключительных сборах команды в Турции. Перед рестартом РПЛ мы побеседовали с ним о задачах и целях команды на весеннюю часть сезона, беспокоит ли его отсутствие зимних трансферов, об особенностях работы с Даку, интригах чемпионской гонки и стратегических целях клуба.





Рашид Рахимов: «Достаточно сложно приобрести качественного футболиста за небольшие деньги. Варианты были, но мы долго принимали по ним решения»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы не имеем финансовых возможностей, чтобы удовлетворить все наши потребности»

Рашид Маматкулович, «Рубин» не совершил ни одного трансфера «на вход» этой зимой. Насколько вас это беспокоит?

Беспокоит, потому что это то, о чем мы говорили сразу после завершения первой части чемпионата. Ключевые позиции в команде нужно было укрепить качественно. Понятно, что это не так просто сделать. Но, к сожалению, мы этого не сделали, и это, естественно, напрягает.

В одном из недавних интервью вы говорили, что спортивный блок команды уже в декабре подготовил варианты на позицию центрального защитника, которая являлась проблемной в команде. Почему же в таком случае за приличный промежуток времени не удалось подписать никого?

К сожалению, решения по трансферам принимаются не очень быстро. В данном вопросе принимает участие не только спортивный блок, есть другие структуры. Хотя мне кажется, что, если спортивный блок выделил определенных кандидатов, нужно быстрее реагировать, вести по ним переговоры и закрывать вопросы. В самом деле, они же не с бензоколонки футболистов предлагают. Прежде чем озвучить итоговые варианты, предложить их руководству, спортивный блок проделывает большую работу. У нас действительно были варианты по защитникам, кого мы хотели подписать. Но надо понимать, что мы не имеем тех финансовых возможностей, чтобы удовлетворить все наши потребности. Достаточно сложно приобрести качественного футболиста за небольшие деньги. Варианты были, но мы долго принимали по ним решения.

А варианты с арендой рассматривали?

Мы, конечно, рассматривали варианты с арендой. Мы всегда держим в голове разные пути подписания игроков. Когда есть уверенность в футболисте, ты пытаешься договариваться с ним на полноценный контракт. Если нет, то встает вопрос аренды. Но надо понимать, что аренда – это не выстраивание команды для долгосрочных целей. Если ты подпишешь двух-трех игроков зимой на аренду, то летом, когда они уйдут, придется проводить совершенно иную работу. Это занимает большое количество времени.

«Команда у нас хорошая, она дает определенный уровень игры, есть подбор качественных футболистов» Фото: © Влвдимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы хотим стоять на месте или ставить высокие задачи?»

Насколько «Рубин» будет конкурентоспособен весной? Ведь задача у клуба на сезон конкретная – выступить не хуже, чем в прошлом году (7-8-е место).

Команда у нас хорошая, она дает определенный уровень игры, есть подбор качественных футболистов. Но я хочу поговорить о другом, о дальнейшем развитии клуба. Если не будет внутренней конкуренции в команде, не будет расти класс футболистов. Трансферы, приезд новых игроков дают это развитие в классе. К тому же мы не можем быть застрахованы от травм, дисквалификаций, иных факторов, отражающихся на той обойме футболистов, которыми мы располагаем. Естественно, это будет отражаться на наборе очков. Конечно, мы будем биться в каждом матче и играть по мере своих возможностей. Но если мы говорим о развитии клуба, усиление конкуренции в составе необходимо.

У «Рубина» достаточно легионеров в составе, от которых вы наверняка ждете прогресса весной. Тот же Шабанхаджай или Чуни.

Я думаю, что Шабанхаджай уже сделал новый для себя шаг в «Рубине». В конце осени он хорошо проявил себя и в Кубке, и в чемпионате. От Чуни мы, разумеется, ждем большого прогресса весной. Но нужно отметить, что в первой половине чемпионата его мучили травмы. Сначала он восстанавливается от них, потом приезжает на сборы, но я вижу, что он пока не готов выдавать матчи по 90 минут. Его беспокоят боли, он еще не в оптимальном состоянии.

Поэтому я постоянно и говорю о внутренней конкуренции в составе. У тебя должно быть 20 футболистов хорошего качества и 4-5 молодых игроков, которых ты постепенно развиваешь и подводишь к основному составу. Это то, о чем я говорил, когда приступал к работе в клубе. Я не отхожу от этих принципов, потому что знаю, как эта система выстраивается. Мы можем отвергать эту системность. Ну хорошо, пусть будет так. Но мы куда двигаемся? Мы хотим стоять на месте или ставить высокие задачи?

Когда Марвин Чуни приходил в команду, вы сами отмечали его многопрофильность. Он может играть сразу на нескольких позициях. Как вы его будете использовать весной?

Он может играть второго нападающего вместе с Даку. Или выходить один на позиции центрального нападающего, или играть инсайда на позиции. Будет зависеть от ситуации.

«Сейчас Александр Юкич проходит восстановление. Я постоянно с ним на связи. Он работает по 5-6 часов в сутки в процессе реабилитации» Фото: rubin-kazan.ru

«По прогнозам врачей, Юкичу нужно еще 2-3 месяца, чтобы быть полностью готовым»

С вашим приходом на пост главного тренера «Рубин» стал очень интернациональной командой. Не так много приходит в клуб российских футболистов в сопоставлении с легионерами. Расскажите о вашем подходе в работе именно с иностранными футболистами. Что вы им говорите, когда они только-только приезжают в Казань?

Я всегда им говорю, что, когда вы приезжаете в Казань, вы должны понять ментальность не только России, но и той республики, которую вы будете представлять. Это очень важно. Не надо приезжать сюда только со своими мыслями. Вы должны осознать особенности того места, в котором вы будете играть, приехать со своим качеством футбола и передать его остальным в команде.

Как сейчас состояние Александара Юкича? Обещалось ранее врачом «Рубина», что уже чуть ли не с января он будет тренироваться в общей группе.

К сожалению, возникли определенные осложнения. Сейчас он проходит восстановление. Я постоянно с ним на связи. Он работает по 5-6 часов в сутки в процессе реабилитации. Я очень надеюсь, что восстановление пройдет быстро. Но, по прогнозам врачей, ему нужно еще 2-3 месяца, чтобы быть полностью готовым.

Как вам уровень соперников на этих сборах? Отмечали, что хотелось бы иметь оппонентов посильнее.

К сожалению, нашим организаторам не все удалось в этом плане. Где-то нам приходилось самим договариваться с соперниками. Если бы была возможность, конечно, мы сыграли бы с другими клубами. Но как получилось, так получилось. Сильные соперники необходимы на сборах для того, чтобы показать, где у нас есть проблемы.

«Вы сами находились рядом с командой и видели, что у нас возникали определенные трудности. Если подводить итог в целом, то нам не удалось выполнить весь запланированный объем работы» Фото: пресс-служба клуба «Рубин»

«У «Зенита» в этом году солидный юбилей, им, наверное, нужнее чемпионство»

Если подводить итоги сборов, насколько вы ими довольны? Потому что, находясь здесь вместе с командой, мы увидели, что были некоторые проблемы.

Вы сами находились рядом с командой и видели, что у нас возникали определенные трудности. Если подводить итог в целом, то нам не удалось выполнить весь запланированный объем работы. Повлиял на распределение нагрузки отмененный матч с «Воеводиной» на первых сборах.

Главное ожидание в преддверии рестарта РПЛ – конечно, развязка чемпионской гонки. На ваш взгляд, у кого из фаворитов больше шансов по итогу забрать золото?

У «Зенита» в этом году солидный юбилей, им, наверное, нужнее (улыбается). Но мы видим, что «Спартак» в этом сезоне может составить им достойную конкуренцию. Нельзя исключать и «Краснодар» в борьбе за чемпионство. Поэтому допускаю вариант, что борьба за чемпионство будет идти до последнего тура.

«Меня больше заботит, чтобы Даку просто так, за бесплатно не ушел из команды (улыбается). У него все нормально. Пока мы упускаем время, контракт с ним не продлен, хотя мы говорили об этом в июне» Фото: rubin-kazan.ru

«Пока мы упускаем время, контракт с Даку не продлен, хотя мы говорили об этом в июне»

Насколько сильно вас утомили разговоры в прессе о возможном уходе из «Рубина» Мирлинда Даку?

– Меня больше заботит, чтобы он просто так, за бесплатно не ушел из команды (улыбается). У него все нормально. Пока мы упускаем время, контракт с ним не продлен, хотя мы говорили об этом в июне.

Вам льстит тот факт, что непосредственно при вашем участии Даку превратился в топ-форварда по меркам РПЛ?

Да не льстит мне это вообще. Вот вы в прессе постоянно говорите только о Даку. Но у меня достаточно игроков за карьеру, которые при мне сильно спрогрессировали. Тот же Кузяев, например, когда я работал вместе с ним в «Ахмате». Так и должно быть, если ты являешься главным тренером. Какие-то игроки должны выходить при тебе на свой новый уровень. Хуже, если этого не происходит.

Как ни крути, бросается в глаза, что вы с ним разговариваете больше, чем с остальными легионерами. У вас будто бы особая связь.

Я с ним не разговариваю, я на него давлю. Потому что считаю, что он может еще лучше играть, особенно если бы была конкуренция в команде. Ему постоянно нужен метод кнута, иначе он расслабляется.

Чуни ему не дает этой конкуренции?

Они все-таки разного типа нападающие. Сравнивать их не нужно.

Еще один игрок, который при вас добился значительного прогресса, – молодой защитник Илья Рожков. Известно, что вы сыграли большую роль в том, чтобы он продлил с клубом контракт. Не поделитесь деталями разговора с Ильей?

– Да, разговоры были. Но такие моменты не должны выходить на всеобщее обозрение. Этот разговор останется между нами, Ильей, его отцом и руководством клуба.

«Потенциал для роста у Рамиля Калмурзина есть. Но тут опять же мы возвращаемся к разговору о внутренней конкуренции. Когда она в команде высокая, молодые игроки начинают работать через не могу» Фото: rubin-kazan.ru

«Когда конкуренция в команде высокая, молодые игроки начинают работать через не могу»

Мы видим, что на эти сборы приехало много юных воспитанников академии «Рубина». Речь не только в данном случае про Мукбу и Васильева, которых мы хорошо знаем, но и про 17-летнего защитника Рамиля Калмурзина. Как оцените его потенциал?

Потенциал для роста у него есть. Но тут опять же мы возвращаемся к разговору о внутренней конкуренции. Когда она в команде высокая, молодые игроки начинают работать через не могу. Они постоянно добавляют, прогрессируют, понимая, что только упорной работой могут пробиться в состав.

Рашид Маматкулович, а разве для воспитанников «Рубина», которые попадают в первую команду, не должно быть априори очень престижным и мотивирующим нахождение среди опытных игроков?

– Безусловно, должно. Но мы видим, какие у них есть проблемы. Я им сказал об этом же. Техническое оснащение, тактическое, умение вести борьбу, играть под давлением – всего этого не хватает. А этим вещам ты обучаешься не здесь. Сюда, в первую команду, ты подходишь готовым ко всему. Приведу пример «Аякса» сегодняшнего. Там 16-летний бельгийский футболист выходит играть (Жорти Мокьо – прим. «ТИ-Спорт»). Ты думаешь, он просто так вышел в опорную зону? Он соответствует общему уровню команды. Молодые игроки должны быть обучены всем азам, иметь определенный уровень. Приходя в первую команду, они привыкают к скоростям, мужскому футболу и требованиям. Но шанс не дается просто так, его нужно заслужить. И так принято во всей Европе.

«В тренере должен быть баланс. Здесь не имеет значения возраст тренера. Бывает так, что в молодом специалисте много энергии, но зачастую не хватает стержня, когда наступают трудные времена» Фото: rubin-kazan.ru

«Когда в команде возникают проблемы с результатами, решать их приходят не молодые, а именно опытные специалисты»

В последние годы мы видим настоящий бум молодых главных тренеров в Европе. Компани, Мотта, Хаби Алонсо – уже состоявшиеся наставники. В России среди относительно молодых тренеров вспоминается лишь кандидатура Сергея Семака.

Я бы посмотрел на этот вопрос с другой стороны. Когда в команде возникают проблемы с результатами, решать их приходят не молодые, а именно опытные специалисты. Возьмем ту же «Рому». Кто у них сейчас главный тренер? Клаудио Раньери, который пришел вместо молодого Даниэле Де Росси. И таких примеров можно привести много.

В тренере должен быть баланс. Здесь не имеет значения возраст тренера. Бывает так, что в молодом специалисте много энергии, но зачастую не хватает стержня, когда наступают трудные времена. А они рано или поздно приходят ко всем специалистам, исключений нет. Не каждый этот гнет способен выдержать.

Очень важно умение преодолевать эти трудности. А они приходят ко всем: и к опытным тренерам, которые многого добились, и к молодым специалистам. Например, мы видели, как Дженнаро Гаттузо начал тренерскую карьеру и у него не все получалось. Или видим пример Боккетти, который недавно покинул «Монцу». Тот же Гвардиола переживает сложный период, хотя обладает огромным опытом и многого добился. Поэтому важно иметь этот стержень.

Есть ли возможность у «Рубина» при нынешнем бюджете бороться за что-то большее, чем седьмое-восьмое место в РПЛ?

Я думаю, что нет. По крайней мере, сделать это будет очень сложно. Мы не должны быть мечтателями, не надо фантазировать, необходимо быть реалистами. Уже давно доказано, что на длительной дистанции траты на игроков напрямую связаны с результатами. Мы хотим двигаться вверх по турнирной таблице, но желание должно подкрепляться определенными делами. А фантазировать, что-то выдумывать не нужно. Я буду требовать с игроков максимум исходя из их возможностей и стараться в каждом матче добиваться положительного результата.