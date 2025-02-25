10 дней с «Рубином» в Турции: шутки Даку, забытый Йочич и другие истории со сборов

На заключительном этапе подготовки «Рубина» в турецком Белеке побывал корреспондент «ТИ-Спорта» Евгений Романов. Он собрал несколько историй со сборов про игроков и тренеров, атмосферу в команде. В репортаже - про то, как Шабанхаджай заинтересовался КНДР, почему Дутова прозвали Лаутаро и ценителя моды Ваду.





Дардан Шабанхаджай: «Я понятия не имею, с кем мы сегодня играем. Ты много знаешь о такой стране как КНДР?

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

«Я вряд ли мог представить, что буду рассказывать нападающему «Рубина» о ядерном оружии»

- Я понятия не имею, с кем мы сегодня играем. Ты много знаешь о такой стране как КНДР?

Этот вопрос задал мне нападающий «Рубина» Дардан Шабанхаджай, когда мы пересеклись на предматчевой разминке. В глазах австрийца с албансками корнями чувствовалось искреннее любопытство, когда он спрашивал об этом.

Я понял, что и сам многого о КНДР не смогу рассказать Дардану. Разве, что это закрытая страна, во главе с сильным, неуступчивым политиком, а еще у них есть ядерное оружие. Нечто подобное я пытался донести Шабанхаджаю на своем неуверенном английском.

За свою журналисткую практику мне частенько приходилось общаться с иностранцами. Но чаще всего разговоры со спортсменами сводились на самые банальные темы: география, еда, культурный код разных народов. К своим 23 годам я вряд ли мог когда-то представить ситуацию, что буду серьезно рассказывать нападающему «Рубина» о ядерном оружии.

Кстати, сборной КНДР казанский клуб проиграл со счетом 1:4. Шабанхаджай не забил, а жаль. Этот гол получился бы для него точно самым запоминающимся в карьере.

Сборной КНДР казанский клуб проиграл со счетом 1:4. Шабанхаджай не забил, а жаль Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

«Анатолич – ты Лаутаро!»

С Александром Анатольевичем Дутовым, который входит в тренерский штаб Рашида Рахимова, я познакомился лишь на этих сборах в Белеке. К сожалению, о его карьере игрока мне было известно немногое. Наверное потому, что пик ее пришелся на ту пору, когда мне было всего лишь 7-8 лет. В те годы у меня еще не родился азарт так пристально наблюдать за российским футболом.

Зато картина о нем, как о человеке, за время сборов у меня сложилась более чем целостная. Экспрессивный, харизматичный и с каким-то уникальным чувством юмора. Подколы и шутки Дутова в адрес игроков, персонала – это всегда «кино», от которого невозможно оторваться. Наверное, поэтому к нему с такой теплотой и относятся футболисты.

Только вот жаль, что за прошедшие 10 дней в Белеке мне не удалось у него спросить, каким самым необычным прозвищем его называли друзья или бывшие партнеры по команде. Так, в один из дней, когда у «Рубина» была тренировка и игралась двусторонка, Александр Дутов удостоился сравнения с аргентинским нападающим и капитаном итальянского «Интера» Лаутаро Мартинесом.

«Анатолич – ты Лаутаро!», – выкрикнул кто-то из иностранцев казанской команды, когда Дутов обводящим ударом поразил правый угол ворот. Забитый эффектно мяч действительно носил аргентинский характер. Таких голов в этом сезоне Серии А Лаутаро Мартинес накидал целую охапку.

Подколы и шутки Дутова в адрес игроков, персонала – это всегда «кино», от которого невозможно оторваться Фото: rubin-kazan.ru

«Знаешь, что меня больше всего удивило в русских людях...»

Другая история произошла во время обеда. Мы сид ели за одним столом с испанским физиотерапевтом «Рубина» Мигелем Марином. Говорили о мадридском «Реале», спорили, возьмет или не возьмет он в этом сезоне Лигу чемпионов и почему Карло Анчелотти – величайший тренер в истории XXI века.

Спустя полчаса эмоциональных бесед о футболе, мы переключились на другую тему.

- Знаешь, что меня больше всего удивило в России? – обратился ко мне Мигель. – То, что русские люди очень своеобразно относятся к протяженности расстояний между населенными пунктами.

- Немного не понял, что имеешь в виду, – растерянно сказал я, будучи не готовым к такому повороту разговора.

- Ну, для вас, например, расстояние в 900 км между городами кажется небольшим. Я как-то спросил, а далеко ли Москва расположена от Казани. Мне сказали, что совсем близко, всего в часе полета. Я зашел в интернет и был поражен, что «совсем близко» – это почти 12 часов езды на машине. 900 км в Европе – это расстояние вообще-то от Берлина до Парижа. И кажется, что ты провел в дороге целую вечность, пока ехал. А для вас это «совсем близко».

Меня «улыбнули» размышления Мигеля и то, с каким живым интересом он все это мне рассказывал.

Подытожил разговор с испанским физиотерапевтом я фразой:

- Это ты еще, Мигель, не знаешь, сколько дней люди в России готовы провести в поезде, чтобы проехаться по железной дороге от Москвы до Владивостока.

Уже 1,5 месяца «Рубин» практически безвылазно пребывает в Турции Фото: rubin-kazan.ru

«Док, у тебя эти очки Гуччи оригинал, или Гуччи Турция?»

Густобородый и именитый в футбольных кругах врач «Рубина» Михаил Сергеевич Бутовский незадолго до начала матча с КНДР проверяет в сумке все необходимые медикаменты. Разящее своим светом турецкое солнце ослепляет газон спортивного центра «Калиста».

До встречи с корейцами остается чуть менее часа, футболисты «Рубина» выходят на разминку. Бутовский, сидя под козырьком тренерской скамьи, скрывается от назойливых солнечных лучей и надевает черные очки. Проходящий мимо него Валентин Вада сразу замечает это.

Присаживаясь рядом, аргентинец с лицом тонкого ценителя моды задает ироничный вопрос:

- Док, это что, очки от Гуччи? Ничего себе, я удивлен. Ты мне только скажи, это Гуччи оригинал или Гуччи Турция, – еле сдерживая смех, проговаривает Вада.

Бутовский не стал подтрунивать над Вадой в ответ, а только слегка улыбнулся.

Рашид Рахимов Фото: rubin-kazan.ru

«Остановите автобус! Мы Йочича забыли, оказывается»

22 февраля. День последнего контрольного товарищеского матча «Рубина» на сборах в Турции. В соперниках «Оренбург», а в клубном автобусе чуть более чем за час до игры преобладает атмосфера непринужденного ожидания встречи.

Среди персонала команды ходят разговоры о скором отъезде в Казань. Кто-то соскучился по треугольникам и волжскому морозному воздуху, а кто-то желает быстрее повидать родных. Все-таки уже 1,5 месяца «Рубин» практически безвылазно пребывал в Турции.

Автобус начинает двигаться в сторону спортивного центра «Калиста». В безмолвной тишине неожиданно раздается крик переводчика Артура, находящегося в конце пролета: «Остановите автобус! Мы Йочича забыли, оказывается».

Лично пересчитав пальцем всех иностранцев Артур, как старший брат в многодетной семье, вовремя обнаружил пропажу. Автобус дал по тормозам, а Йочич с мешком для обуви в руках в это мгновение неуклюже бежал от отеля. Войдя в автобус, сербский полузащитник «Рубина» будто бы оказался в центре шоу «Прожарка». Только безыдейный или слишком воспитанный человек не захотел над ним подшутить.

Йочич с виноватой улыбкой двигался вглубь автобуса. Ни о каком напряжении в преддверии баталии с «Оренбургом» говорить не имело смысла. Богдан невольно разрядил атмосферу среди футболистов. Кстати, в том матче «Рубин» вышел победителем, а сама игра завершилась с «хоккейным» счетом 5:3 в пользу казанцев.

Все свои контрольные товарищеские матчи «Рубин» проводил в спортивном центре «Калиста» Фото: rubin-kazan.ru

«Шереметьево, наконец-то!»

Все свои контрольные товарищеские матчи «Рубин» проводил в спортивном центре «Калиста». Расположен он в 15 минутах отеля, по размерам напоминает скромненький стадион с парой сотен зрительских мест, тренировочным залом и двумя стандартными футбольными полями.

При входе в раздевалки небольшое помещение, где любезные работники центра с удовольствием сделают вам чашечку капучино или другого кофейного напитка, который вы предпочитаете.

На протяжении 10 дней мой стандартный маршрут по Белеку ограничивался двумя пунктами: отель – спортивный центр. Путешествия иного характера в этот период для меня были редкостью. Впрочем, как и для футболистов.

Каждый день они следовали данному маршруту, со временем прекрасно выучив все особенности дороги.Тем удивительнее, что в один из ясных теплых дней в Белеке, подъезжая к спортивному центру «Калиста» на тренировку, главный балагур в «Рубине» Мирлинд Даку с забавным балканским акцентом произнес на русском: «Приехали, Шереметьево, наконец-то!».

Почему Шереметьево и в чем логика – было известно, наверное, одному только Даку. Но эта шутка в моменте оказалась настолько хороша, что не удержался от улыбки даже главный тренер Рашид Рахимов, не говоря о футболистах. Сам эффект неожиданности, внезапности, комичной абсурдности слов Мирлинда оказался потрясающим. Вот и весь ответ на вопрос, почему Даку так любят и ценят в «Рубине».