Расчетная цена на газ в Европе достигла рекордных цифр с 1996 года

Расчетная стоимость газа за прошедшие сутки достигла рекордных за всю историю существования газовых хабов в Европе показателей – с 1996 года – и составила 2 861,6 доллара за 1 тыс. кубометров. Об этом пишет РИА Новости.

Резкий рост произошел после того, как Газпром в пятницу сообщил о трехдневной приостановке прокачки газа по «Северному потоку» из-за планового техобслуживания единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на КС «Портовая».

Накануне стоимость газа побила два мартовских рекорда: с утра сентябрьские фьючерсы подскочили до 2,8 тыс. долларов, а немного позже перевалили за 3 тыс. долларов.