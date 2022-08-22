Цена на газ в Европе впервые с марта подскочила до 2,8 тыс. долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа на европейском рынке в понедельник поднялась выше 2,8 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров – это максимум с начала марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Скачок произошел на фоне сообщения Газпрома о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта газоперекачивающего агрегата.

Сентябрьские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах стали стоить 2 862 доллара за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС. Общий рост цены на газ с начала торгов составляет почти 13%.