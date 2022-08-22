Цена на газ в Европе побила второй рекорд за день

Цена на газ в Европе второй раз за день бьет мартовские рекорды. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, во время открытия торгов сентябрьские фьючерсы подскочили до 2,8 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров и продолжили расти: так, в 11.07 по московскому времени цена была 2 921 доллар, через 12 минут — 3 022,4 доллара.

Скачок произошел на фоне заявления Газпрома о том, что с 31 августа и по 2 сентября «Северный поток» остановят для планового ремонта газоперекачивающего агрегата на КС «Портовая».