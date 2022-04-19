«Расчеловечивание образа»: Общественная палата призвала не доверять западным СМИ

Освещение происходящих в мире событий показывает, что доверять западным СМИ нельзя, поскольку они являются инструментами пропаганды, направленной против России. Такое мнение высказал зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы же видим сейчас, что мы не можем доверять западным СМИ. Мы тут говорим по поводу фейков, постановок, провокаций, что было в марте? Реальные фотографии удара ракетой „Точка-У” по Донецку. Берется фотография, публикуется на обложке итальянской газеты и пишут подпись: „страшное преступление России, ударили по украинскому городу”», — подходящий, на его взгляд, пример привел общественник, выступая на первом историческом форуме школьников «Сила — в правде!».

По мнению Малькевича, сейчас ведется война, направленная на расчеловечивание образа России, так называемая «отмена русских».

«Верить можно только проверенным источникам, которыми вы пользовались до этого, то есть кому вы доверяли в прошлом году, позапрошлом. Кто вас не обманывал и не подводил», — добавил член Общественной палаты РФ.

В московском Музее Победы сегодня открылся всероссийский школьный исторический форум «Сила — в правде!». Его участникам направил приветствие Президент РФ Владимир Путин.

Ранее после начала специальной военной операции на Украине Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции пользоваться информацией лишь из российских официальных источников. Кроме того, был принят закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях ВС РФ, признанную недостоверной.

Страны Запада осудили решение о проведении спецоперации и стали ужесточать санкции против России. Евросоюз ввел санкции против 216 граждан РФ, среди которых оказался и Александр Малькевич.