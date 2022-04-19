Путин поприветствовал участников Всероссийского исторического форума для школьников

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и организаторам I Всероссийского форума школьного исторического форума «Сила — в правде!». Ее текст опубликован на сайте Кремля.

По мнению главы государства, знание своей истории, а также уважительное и бережное отношение к великому наследию Отечества позволяют делать верные выводы из прошлого, черпать силы и понимать значение любви к Отчизне.

«И здесь, безусловно, важна позиция молодежи, ее стремление учиться, развиваться, вносить свой вклад в защиту исторической правды. Именно поэтому считаю ваш форум значимым, востребованным проектом. А его проведение в преддверии 9 Мая — на Поклонной горе, в Музее Победы — глубоко символичным», — заявил российский лидер.

Он отметил, что на форуме присутствуют школьники более чем из 30 регионов страны, которые в своем юном возрасте уже участвуют в волонтерских инициативах, просветительских и военно-патриотических программах.

«Рассчитываю, что благодаря вашей энергии искреннему желанию трудиться на благо общества I Всероссийский школьный исторический форум пройдет с успехом», — подчеркнул Путин.