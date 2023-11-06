Раненный в зоне СВО Герой России вернулся на фронт

Герой РФ полковник Рустам Сайфуллин, который дважды получил ранение в зоне СВО, возвратился на фронт, сообщает РИА Новости.

По словам Рустама, он не хочет отлеживаться дома и жалеть себя. Он добавил, что офицеры, которые получили увечья на поле боя, обязаны передать молодежи свой опыт.

«Молодцы! Посмотрел — работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно», — сказал офицер.

Рустам Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. В одном из эпизодов он продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника, несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.

За мужество и героизм при выполнении боевых задач полковника удостоили звания Героя России.

После восстановления Сайфуллина назначили на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.