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Раненный в зоне СВО Герой России вернулся на фронт
Герой РФ полковник Рустам Сайфуллин, который дважды получил ранение в зоне СВО, возвратился на фронт, сообщает РИА Новости.
По словам Рустама, он не хочет отлеживаться дома и жалеть себя. Он добавил, что офицеры, которые получили увечья на поле боя, обязаны передать молодежи свой опыт.
«Молодцы! Посмотрел — работаете слаженно, так держать! Все задачи полк выполнял, выполняет, и, я уверен, что вы все будете выполнять достойно», — сказал офицер.
Рустам Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. В одном из эпизодов он продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника, несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.
За мужество и героизм при выполнении боевых задач полковника удостоили звания Героя России.
После восстановления Сайфуллина назначили на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
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