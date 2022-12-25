Герой России Рустам Сайфуллин: «Я же сибирский татарин. С детства приучен к труду»

Рустам Сайфуллин – военный с 20-летним стажем, командир полка, в июне получил звание полковника. Буквально с первых часов специальной военной операции – на Донбассе. Сейчас Рустам Сайфуллин проходит реабилитацию после тяжелого ранения. За свои подвиги награжден «Золотой Звездой» Героя России.

Рустам Сайфуллин – человек удивительно сильный духом

«Ранение не может помешать выполнению боевого задания, поэтому мы даем присягу, это же не пустые слова», – говорит Рустам Сайфуллин. Корреспондент «Татар-информа» связалась с героем по телефону – более полугода он проходит лечение в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко и готовится впервые поехать на малую родину – в Тюменскую область, повидать родных и близких. Рустам Сайфуллин перенес 12 операций, правая нога ампутирована, левую ногу чудом удалось сохранить. Восстановление костей проходит с помощью аппарата Илизарова. Врачи разрешили Рустам Сайфуллину побывать на родине всего один месяц, затем он вернется в госпиталь и продолжит реабилитацию.

Наш разговор длился всего 20 минут, но и за это короткое время несложно было убедиться в том, что Рустам Сайфуллин – человек удивительно сильный духом, с крепкими убеждениями, и даже такие тяжелые испытания, как ранение, потеря ноги, многочисленные сложные операции, не смогли сломить его дух.

За отвагу и мужество во время выполнения боевого задания на основе Указа Президента РФ Рустам Сайфулллин награжден званием Героя России. «Золотую Звезду» героя на груди у бойца закрепил министр обороны Сергей Шойгу, который посетил Рустама Сайфуллина в госпитале. В июне этого года Сайфуллин получил звание полковника.

За отвагу и мужество во время выполнения боевого задания Рустам Сайфулллин награжден званием Героя России

«После ранения не чувствуешь никакой боли, потому что мысли только о выполнении задачи»

Рустам Сайфуллин родился 3 марта 1983 года в селе Вагай Тюменской области в семье сибирских татар. В 2005 году с золотой медалью окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, что дало старт его военной карьере. Он служил в Чечне, инженерному взводу под руководством лейтенанта Сайфуллина было поручено освободить Грозный от заложенных противником мин. Свою любовь он тоже встретил в Чечне, его будущая жена Наталья служила в медицинском батальоне. С 2006 по 2020 год Сайфуллиным пришлось переезжать 11 раз. Сегодня они воспитывают двух дочек – девятиклассницу Евгению и четвероклассницу Эмилию, а также сына Тамерлана, который учится во втором классе.

Рустам Сайфуллин прошел впечатляющий военный путь: Чечня, Сирия, Грузия... Практически с первых часов начала специальной военной операции он находится на Донбассе.

В должности командира инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии, двигаясь в направлении Чернигова, при восстановлении разрушенного участка моста через реку Десна, действуя в единстве с сослуживцами, приложил все усилия для сохранения их жизней. Под постоянным огнем противника, истекая кровью, в течение 40 минут продолжал управлять войсками.

Мост через реку Десну был взорван ВСУ, и было необходимо срочно восстановить его. Когда саперы приступили к работе, украинские силы открыли минометный огонь по переправе. Рустам Сайфуллин получил ранение в ногу, а также в области спины, плеча, поясницы, осколок задел щеку. Однако, как сейчас вспоминает командир, он не чувствовал боли от ран.

«После ранения ты еще не чувствуешь никакой боли, потому что твоя голова занята мыслью, как во что бы то ни стало выполнить задачу. Даже когда фельдшер забинтовал раны, сказал, что нужна эвакуация, я сказал: “Может, так пройдет”. А он говорит: “Нет, надо ложиться в госпиталь”», – вспоминает полковник свое первое ранение.

Долго оставаться на больничной койке герой не мог – подлечив раны, уже через месяц он вернулся в строй и поспешил присоединиться к своим. Ведь, как признается Рустам Сайфуллин в своих интервью: «У меня две семьи: первая – это жена и дети, вторая – мой полк».

Семья воспитывает двух дочек – девятиклассницу Евгению и четвероклассницу Эмилию, а также сына Тамерлана, который учится во втором классе

«Правую ногу перетянул жгутом из аптечки, вторую – ремнем от автомата»

Далее столкновения продолжились в Харьковской области. Рустам руководит возведением понтонов в опасном участке. Саперы начинали осуществлять переправу через реку Северный Донец, но подверглись минометному обстрелу. От мощного артиллерийского удара Рустам Сайфуллин получил контузию, осколком ранило ноги, но он не бросил своих ребят. Несмотря на плохое состояние, продолжил руководить через радиостанцию.

«Переправа была повреждена, противник стремился разорвать мост, а нам надо было возвести мост. У меня не было права сорвать операцию, когда мосты разорваны, как тут остановишься – задание же надо выполнить. Чем быстрее войска переправятся через реку, тем меньше потерь.

Я, чтобы не мешать, на четвереньках отполз в сторону. Правую ногу перевязал жгутом из аптечки, левую ногу – ремнем от автомата. Что бы там ни было, мост мы восстановили. В этот момент шла техника, мне надо было регулировать движение на противоположном берегу. Переправа была восстановлена, задача выполнена на 100 процентов. Противник, видимо, не ожидал от нас такой решительности, смелости. Мы не растерялись. Через 30-40 минут я уже был в руках у врачей. Хотя ногу потерял, жизнь продолжается», – рассказывает Рустам и добавляет, что не считает это большой ценой за свою беззаветную преданность воинскому долгу.

Боевой дух заложен в Рустаме еще его дедушкой – дед Минач 1921 года рождения в 1940 году ушел на Войну с Японией и был демобилизован только в 1947 году. «Десна, Днепр – во время Великой Отечественной войны наши отцы и деды воевали именно на этих территориях. Это места боевой славы. Теперь по их следам ходим мы», – говорит он.

Рустам Сайфуллин прошел впечатляющий военный путь: Чечня, Сирия, Грузия…

«Командир не должен проявлять слабость»

«Была поставлена задача выполнить задание, и мы выполнили. Хотя противник по-разному пытался помешать выполнению задания, чем выше должность, тем выше и ответственность. Ребята в полку смелые, закаленные – у меня есть и сибирские татары, и казахи, и другие национальности. Главное – есть доверие. На войне самое опасное – поставить кого-то в неудобное положение, не оправдать доверия. Если мы не можем выполнить задачу, значит, не могут и другие.

Я уже более 20 лет в армии. Если себя не можешь проявить, то ты никак не дорастешь до командира роты, батальона. Свое умение ты должен доказать. Командир не должен показывать свою слабость, мягкость. Он же за собой ведет людей. Командир – это еще и психолог. Он должен видеть, кого надо подбодрить, придать сил. Может быть, кому-то надо немного отдохнуть. Смотря по характеру, чувствуешь, кому какое задание поручить. Людей ведь надо уметь оценивать.

Война – это война, там нельзя показывать, что ты чувствуешь тяжесть. Я уже закален в таких вещах», – рассказал Рустам Сайфуллин «Татар-информу».

Он считает, что сильный характер у него идет от предков.

«Мы же люди деревенские. А там и скот держать надо, и рано утром вставать. Летом сенокос, картошка… С детства приучен к труду, может быть, поэтому и в армии было легче. Армия же это и умственный труд, и физическая сила нужна. Главное – не думать о плохом, в таком случае ты сам себя ограничиваешь», – говорит он.



«На правой ноге – протез, левая нога тоже повреждена, подошву просто пришили, сейчас на аппарате Илизарова. Разрешили потихоньку наступать на левую ногу. Эта нога, которую я приволок с поля боя, – шутит Рустам Сайфуллин. – Большое спасибо врачам. Если все будет хорошо, планирую съездить домой», – говорит собеседник.

Герой России Рустам Сайфуллин вырос в татарской среде, воспитывался в национальных традициях и считает, что сила страны – в единстве всех населяющих ее народов.

«Я же сибирский татарин. Жители нашей деревни – татары, мы так и росли – ели эчпочмаки, баурсаки, соблюдали традиции…

Ведь сила нашей страны – в единстве, независимо от национальности, религии. В столкновении все равны. Когда я служил в Чечне, под моим руководством были и чеченцы, ингуши, казахи, калмыки, ногайцы, русские, украинцы, татары. Задача любого командира – сплоченность коллектива. Все люди должны жить в дружбе и согласии.

У меня жена русская, а она, наверное, самый большой подарок в моей жизни. Три месяца вместе со мной была в госпитале. Была рядом, пока я пережил 12 операций. Сколько мы переезжали из гарнизона в гарнизон – терпели. И детям было тяжело, сколько раз менять садик, школу…

Не должно быть превосходства одной нации над другой. Аллах сказал: “Для меня вы все равны”. На религиозных праздниках тоже приходят и мулла, и священнослужитель от церкви. Только если будем жить в согласии, победа придет», – уверен Рустам Сайфуллин.

Рустам Сайфуллин считает, что сила страны – в единстве всех населяющих ее народов

«Очень по нему соскучился...»

Тетя Рустама Сайфуллина – старшая сестра отца Люция ханум Аликаева в телефонном разговоре поделилась, что очень гордится племянником.

«Он с детства был работящий, старательный. Он родился в районном центре Вагай, до 6 класса там учился в школе. Еще школьниками они к нам в деревню приезжали помочь по хозяйству. В те времена еще не было сенокосов, все вручную, и он был нашей очень большой поддержкой в этих делах. Мы много сажали картошки, по несколько машин ее сдавали. Он любил ходить на болота, собирать клюкву, вплоть до окончания школы летом этим занимался. Собирали по несколько мешков клюквы и везли в Омск, там ее продавали.

Папа жил в деревне Карагай (Большой Карагай). С 7 класса 12 километров ходили туда. Рустам получил воспитание от дедушки, он тоже участник войны. Воспитание было суровым, в субботу-воскресенье вставали не позднее 7-8 часов. Домашних животных в хозяйстве много и огород большой, поэтому работы много. Рустам рос трудолюбивым, целеустремленным. Чего хотел – того добивался. Когда учился в Тюмени, очень жалел, что не успел повидаться с дедушкой до его смерти. Он так хотел поговорить с дедушкой.

Когда началась специальная военная операция, 5 марта сообщили о его первом ранении. У нас во дворе много овец, барашков, я по-своему запланировала – проведу «аш», чтобы Рустам выздоровел и чтобы все у него было хорошо. Все время молилась об этом. Мулла меня до сих пор хвалит, говорит, что сделала правильно.

5 апреля он снова уехал на Украину. В мае снова попал под обстрел, был ранен. Правую ногу не смогли сохранить, и на левой ноге подошва оторвалась, врачи просто пришили ее, а костей не хватает, поэтому рост у него станет на 5 сантиметров ниже, но что поделаешь», – говорит тетя Рустама Сайфуллина.

По ее словам, сын Тамерлан тоже собирается стать военным, как его папа.

«Хочет пойти по стопам отца, его мама водит на разные секции. Мы готовимся встретиться с Рустамом в Тюмени: подготовили мяса, ягод, очень много гостинцев», – вдохновленная надеждой на встречу, рассказала Люция апа.

Отец Рустама Сайфуллина Нургали абый считает, что сила и выносливость – это черта всех жителей Сибири. Именно так он ответил на вопрос, откуда у его сына такая сила духа.

«Он у нас был парнем целеустремленным, старательным, работящим, занимался спортом. Всегда мне помогали, всю работу делали вместе. Картошку сажали, сено косили, держали скот – все своими силами. Они росли на примере родителей, видели, что труд – это основа всего. И дедушка у них был участник войны, пример для внуков.

Когда он приедет в Тюмень, с Люцией поедем к нему. Я очень по нему соскучился. Он – моя гордость», – говорит Нургали абый.

Семья очень гордится своим родственником

«Герой России – почетное звание, его надо оправдывать»

Ильмар Сайфуллин – двоюродный брат Рустама Сайфуллина. У них всего полгода разницы в возрасте. Учились в одной школе, были одноклассниками.

«Он всегда прямо шел к своей цели, активный, честный. Летом ездили к нему в госпиталь. Даже оказавшись с протезом вместо ноги, он продолжает сохранять позитивный настрой, не опускает рук. У него такой сильный характер – даже после ранения стремится обратно на фронт. Думаю, в будущем, как хороший специалист, он будет преподавать в Тюменском военном училище.

Очень гордимся, что у нас такой родственник. Когда он удостоился звания Героя России, с 1 сентября школу в селе Большой Карагай назвали его именем», – рассказал Ильмар Сайфуллин.

После завершения реабилитации Рустама Сайфуллина уже ждут в родном Тюменском военном училище. Здесь ему предложили должность заместителя директора.

«Буду контролировать процесс подготовки, потому что у меня большой опыт служения в войсках. Этот навык несколько раз спасал жизнь мне и людям под моим руководством. А этому надо обучать. Командир должен заботиться не только о себе, но и о своих подчиненных. Отвечает и за них, и за имущество, технику. На войне от решения командира зависит многое. Как ты подготовишь личный состав, так и будет выполнена задача.

Такая награда прибавляет ответственности. Работы еще много. Надо восстанавливать освобожденные территории, разминировать. Куда скажет Родина – там и будем. Герой России – почетное звание, его надо оправдывать. Эта награда не только моя – всего полка, общее достижение всех моих ребят, результат общих усилий. Впереди нас ждут большие дела», – убежден Рустам Сайфуллин.

СВО сблизила Рустама Сайфуллина с соплеменником, бойцом из Татарстана Раилем Габдрахмановым

«Лучше умереть на войне, чем остаток жизни провести в стыде»

Что касается тех, кто сбежал из страны, Рустам Сайфуллин считает, что им будет стыдно перед их детьми.

«Их побеждает страх. Когда идешь на войну, страх, конечно, бывает, но смелостью, мужеством можно победить страх, нельзя поддаваться эмоциям. Если страх берет верх, то начинается паника, а если ты решаешь холодным умом, получается по-другому. Я не сомневаюсь, что есть такие, кто уехал, но передумал, пожалел об этом. Чем оставшуюся жизнь прожить в стыде, лучше гордо умереть на войне. Я это понимал еще до поступления в военное училище.

Ради кого же жить? Мы же живем ради будущего, ради мирного благополучия внуков. Мы же не хотим, чтобы дети страдали. Во всяком случае, нас так учили. У меня нет права допустить, чтобы моему сыну было стыдно за меня. Также нет права запятнать честь моих предков. Задача должна быть выполнена любой ценой, потому что за тобой – люди. Каждый вносит свой вклад. Если каждый будет добросовестно выполнять, успех, победа придут», – с уверенностью говорит Герой России.

Специальная военная операция сблизила Рустама Сайфуллина с соплеменником, бойцом из Татарстана Раилем Габдрахмановым. Раиль также был удостоен звания Героя России.

Из биографии Рустама Сайфуллина



С 2008 года капитан Сайфуллин участвует в действиях в Грузии. Затем в Северной Осетии руководит инженерно-саперной ротой. В 2015 году получил звание майора, стал командиром 19-й мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии. В 2019 году с отличием окончил обучение в Военном учебно-научном центре Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» в Москве.



В том же году назначен заместителем командира инженерно-саперной бригады в Уфе, в начале 2020 года был переведен на должность командира 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии в городе Ишим Тюменской области. Под его руководством был создан единственный в Северной Сибири инженерно-саперный полк.



Автор: Гульнар Гарифуллина, intertat.tatar; перевод с татарского

Фотографии предоставлены Рустамом Сайфуллиным