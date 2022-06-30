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Общество
30 июня 2022  14:11

Четвертым татарином – Героем России стал полковник инженерных войск Рустам Сайфуллин

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Полковник инженерных войск Рустам Сайфуллин стал четвертым татарином, удостоившимся звезды Героя России в результате военной спецоперации на территории Украины.

Награду Сайфуллину вручил лично министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости. Он посетил Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка, где проходит лечение раненый полковник.

Также глава Минобороны предложил Сайфуллину должность заместителя начальника Тюменского высшего военного командного училища.

Рустам Сайфуллин командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии.

Телеканалу «Звезда» полковник рассказал подробности своего подвига, за который Сайфуллина наградили. Он командовал наведением переправы. Был ранен артогнем противника. Минометные удары также повредили переправу. Но офицер продолжил руководить наведением и восстановлением переправы.

 

#Герой России #спецоперация
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