Рамзан Кадыров раскритиковал слова папы Римского о «жестоких» чеченцах и бурятах

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал папу Римского Франциска за высказывание о «жестоких» чеченцах и бурятах в российской армии, подчеркнув, что религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику.

«В рядах наших бойцов нет ни одного алкоголика или наркомана, каждый глубоко религиозен. И каждый из бойцов знает, что на войне нельзя забывать про честь, достоинство и уважение даже к врагу», — написал в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров.

Он также задался вопросом, как можно на глаз определить в сводном отряде национальность российского военного, если в стране проживает более 190 народов.

Глава Чечни резюмировал, что глава Ватикана стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ.

Напомним, папа Римский в интервью американскому журналу America назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» из тех, кто принимает участие в спецоперации на Украине. По его мнению, это связано с тем, что они воспитаны вне русской традиции. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала слова главы католической церкви «извращением». Раскритиковал слова понтифика и глава Бурятии Алексей Цыденов. Также председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов посоветовал спичрайтерам главы Ватикана поехать в Донбасс и увидеть все происходящее там своими глазами.