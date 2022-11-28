Захарова назвала слова Папы Римского о жестокости бурятов и чеченцев извращением

Папа Римский Франциск в интервью американскому христианскому журналу America заявил, что наибольшую жестокость, по его мнению, в военной спецоперации проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера он назвал бурятов и чеченцев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это заявление, назвав его извращением.

«Это уже не русофобия, это извращение, не знаю, какого уровня. Вспомните, в девяностые годы – начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины», – приводит ее слова РИА Новости.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в свою очередь заявил, что ему «странно» слышать оценку от главы католической церкви о жестокости конкретных национальностей. «История знает много примеров уничтожения городов, стран и даже народов теми, кто считает себя представителями цивилизованных наций. Или кто-то скажет, что Крестовые походы были полны добродетели?! Не надо ходить далеко в историю. Столица европейского государства – город Белград или целое государство – Ливия были разбомблены без участия бурят, чеченцев и других народов Великой России. И безусловно, Папа Римский знает об этом», – написал он в своем телеграм-канале.