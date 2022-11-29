Муфтий Крганов посоветовал спичрайтерам папы Римского посетить Донбасс

Спичрайтерам, которые готовят справки и тексты папе Римскому Франциску, необходимо поехать в Донбасс и увидеть все происходящее там своими глазами. Так председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов прокомментировал заявление Франциска о «жестокости» бурят и чеченцев в зоне спецоперации, сообщает ТАСС.

«Нас, мягко говоря, очень удивили слова Его Святейшества папы Римского, — сказал Крганов. — Мы бы предложили тем спичрайтерам, которые, видимо, пишут понтифику эти „справки“, приехать в Донбасс, приехать в Луганск и самим посмотреть, пообщаться с людьми, если они хотят объективно реагировать».

Муфтий подчеркнул, что религиозный деятель такого высокого ранга должен с особой ответственностью и осторожностью подходить к тому, что он говорит, так как его словам внимают миллионы последователей.

Крганов допустил, что эта фраза была сказана с целью «неким образом разобщить российское общество», которое всегда было многонациональным и многоконфессиональным.

Напомним, папа Римский в интервью американскому журналу America назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» из тех, кто принимает участие в специальной военной операции на Украине. По его мнению, это связано с тем, что они воспитаны вне русской традиции. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала слова главы католической церкви «извращением». Раскритиковал слова понтифика и глава Бурятии Алексей Цыденов.