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Общество 14 февраля 2025 21:53

Рамис Сафиуллов: В Тетюшах организована подготовка кадров для беспилотной авиации

Рамис Сафиуллов: В Тетюшах организована подготовка кадров для беспилотной авиации
Фото: tetushi.tatarstan.ru

Тетюшский государственный колледж гражданской защиты развивает подготовку кадров в сфере беспилотной авиации, что «особенно актуально в современных реалиях». Об этом заявил глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов на итоговом заседании Совета муниципалитета.

При этом руководитель района в своем докладе также обратил внимание на то, что этот колледж – «единственное образовательное учреждение в Республике Татарстан по подготовке кадров для структуры МЧС». «Здесь обучаются студенты из 28 районов республики», – пояснил он.

По словам Рамиса Сафиуллова, каждый год студенты колледжа гражданской защиты принимают активное участие во всероссийских профессиональных чемпионатах и завоевывают призовые места.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что научно-производственные центры по БПЛА созданы в 15 регионах, включая Татарстан.

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#Тетюшский район РТ #Образование #беспилотники #подготовка кадров
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