Ахметов назвал Тетюшский район хлебной столицей Татарстана

Фото: tetushi.tatarstan.ru

Тетюшский район – хлебная столица Татарстана и «самый сладкий» муниципалитет республики. Об этом заявил заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов на состоявшемся сегодня расширенном заседании Совета района, сообщает издание «Тетюши Медиа».

«По валовому сбору зерна и сахарной свеклы у соседних районов показатели немного выше, но это сопоставимо с тем, что у них на 20 тыс. гектаров пашни больше. Поэтому, если учесть показатель интенсивности вашей пашни, то я оцениваю Тетюшский район как хлебную столицу Татарстана и самый сладкий район республики. Это вам достойная оценка», – подчеркнул заместитель Председателя Госсовета РТ.

Фото: tetushi.tatarstan.ru

Политик также рассказал о социально-экономической обстановке в республике и о стратегии развития региона в целом. Он оценил деятельность муниципалитета, направленную на повышение качества жизни населения, дальнейшее устойчивое развитие города и района.

За существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан Марат Ахметов вручил главе Тетюшского района Рамису Сафиуллову благодарственное письмо Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина.

Фото: tetushi.tatarstan.ru

Рамис Сафиуллов в своем докладе ознакомил собравшихся с итогами социально-экономического развития района за 2024 год и задачами на 2025 год. Особое внимание он обратил на то, что основой экономики муниципалитета остается аграрная отрасль. В 2024 году было произведено сельскохозяйственной продукции на 5 млрд 760 млн рублей, рост составил 19%.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в Тетюшском районе собрано более 180 тыс. тонн зерновых с урожайностью 39,9 ц/га. С учетом остатков реализовано около 170 тыс. тонн зерна, из которых свыше 80% пришлось на продовольственную пшеницу 3-го класса. «Выращены рекордные 488 тыс тонн сахарной свеклы с урожайностью 598 ц/га», – заметил Сафиуллов.

Фото: tetushi.tatarstan.ru

«Мы лидеры в республике по урожайности зерновых и сахарной свеклы! Хочу отметить, что занимая 2,5% площадей пашни республики, наши земледельцы собрали 5% зерна и 20% сахарной свеклы от республиканского объема», – добавил руководитель муниципалитета.

Перед началом заседания Совета гости осмотрели выставку, подготовленную сельхозпроизводителями, предприятиями и образовательными организациями района. Марат Ахметов пообщался с фермерами и представителями организаций.