Рамиль Муллин: На промпредприятиях Нижнекамска сокращений не планируется

В промышленности Нижнекамска сохраняется стабильная ситуация, никаких сокращений и оптимизаций не планируется. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Сегодня наши промпредприятия находят другие пути реализации своей продукции. Та продукция, которая шла по импорту в части необходимых производственных компонентов… Здесь важно сохранить стабильность, переформатировать бизнес. Государство предоставляет сегодня поддержку, позволяет решить многие вопросы. Это налоговые каникулы, льготные кредиты. Это ряд мер, которые позволяют бизнесу выстоять в трудное время», — отметил спикер.

Муллин напомнил, что в Нижнекамске ведет свою работу антикризисный оперштаб, проводятся встречи с бизнес-сообществом. На прошлой неделе состоялась встреча с депутатом Госдумы России Олегом Морозовым, были подготовлены предложения, которые можно вынести на обсуждение Правительства.

Сильной стороной муниципалитета глава исполкома назвал сырьевые ресурсы промышленного узла Нижнекамского района. Также, по мнению спикера, необходимо рассмотреть и другие возможности для бизнеса: строительный рынок, авиапром, машиностроение и другие направления.

Как ранее сообщал «Татар-информ», во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики. Российский оперштаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций возглавляет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.