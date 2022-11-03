Рамазан Абдулатипов: Опыт Татарстана в национальной политике – «золотой фонд» России

Опыт Татарстана в реализации национальной политики входит в «золотой фонд» многонациональной России. Об этом заявил почетный председатель Ассамблеи народов России, постоянный представитель РФ в Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов на заседании в Казани.

«Россия – уникальная страна. И важно, чтобы каждый народ здесь был достойно обустроен. И для этого в регионах делается много. Но в этой работе необходима систематичность и последовательность, как в Татарстане», – сказал Абдулатипов.

Он отметил, что Президент России Владимир Путин обозначил перспективы национальной политики, которые строятся на гражданском патриотизме. В связи с этим, по мнению спикера, необходимо не только сохранить достоинство каждой нации, но и перейти от национального сознания до уровня гражданского патриотизма. «Мы должны стать единой нацией, иначе не будем успешными», – подчеркнул представитель РФ в Организации исламского сотрудничества.

Абдулатипов добавил, что в Татарстане постоянно проводится работа, связанная с укреплением дружбы между народами, межнационального мира и согласия.

«Я сегодня убедился, что Минниханов, Шаймиев и Мухаметшин 24 часа в сутки занимаются дружбой народов. Поэтому в республике и удается сохранить мир и согласие. Они объединяют все национальности одновременно и не делят татар и русских. И в этом успех, когда относишься к людям по-человечески. Я всех хочу поздравить с величайшим успехом, который заключается в том, что вы сохраняете достоинство своих народов и совместного проживания», – обратился он к собравшимся.

В Казани прошло расширенное заседание Совета Ассамблеи народов Татарстана, приуроченное к 30-летию создания этой организации и предстоящему Дню народного единства. В нем приняли участие Государственный Советник РТ, Минтимер Шаймиев, глава парламента и председатель Совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин. Приветствия в адрес участников направили Президент Татарстана Рустам Минниханов и полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров.